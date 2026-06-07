Tiroteo en Israel deja un muerto y cinco heridos: Policía abate al agresor

Fuerzas de seguridad israelíes vigilan el lugar de un tiroteo realizado por un ciudadano palestino de Israel, cerca de Tzur Yitzhak, en el centro de Israel.

Un hombre palestino con ciudadanía israelí perpetró este domingo una ola de tiroteos en varias localidades del centro de Israel, matando a una persona e hiriendo a otras cinco, según la policía israelí. El agresor fue abatido.

El incidente se produjo en un momento de tensiones elevadas tras una serie de ataques de colonos israelíes y el tiroteo mortal contra un bebé palestino durante el fin de semana, en la cercana Cisjordania. La policía identificó al agresor como un residente de la cercana localidad árabe de Taybeh, de unos 20 años, pero sus motivos precisos aún se desconocen.

El servicio de rescate Magen David Adom indicó que recibió los primeros reportes de un tiroteo en una gasolinera cerca de la localidad de Kokhav Yair, ubicada del lado israelí de la frontera con Cisjordania. Poco después se recibieron otros reportes de disparos en dos localidades israelíes cercanas y en las proximidades del asentamiento israelí de Salit, ubicado dentro de Cisjordania.

La cantidad de lugares donde se reportaron disparos generó preocupación de que pudiera haber varios agresores coordinados. Pero finalmente determinaron que se trataba de un solo tirador y un cómplice que pudo haber servido como su conductor.

El agresor fue abatido por la policía y su presunto cómplice fue arrestado más tarde el domingo luego que intentó apuñalar a policías con una botella de vidrio.

¿Cuántas víctimas dejó el tiroteo en Israel?

La policía señaló que un israelí de 35 años murió a manos del agresor en la localidad de Kokhav Yair, y el servicio de rescate Magen David Adom afirmó que otras cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

El temor a un ataque generalizado llevó a las autoridades a ordenar a los residentes que permanecieran en sus casas y los niños en la zona fueron confinados en las escuelas durante al menos tres horas.

“Desde el 7 de octubre, el escenario que esperábamos era el cruce de terroristas a nuestras localidades desde el otro lado de la frontera; no creo que nadie imaginara que descubriríamos que los agresores eran ciudadanos israelíes”, dijo a medios israelíes Oshrit Gani Gonen, jefa del consejo regional.

Publican video del supuesto agresor muerto

El primer ministro Benjamin Netanyahu elogió a las fuerzas de seguridad que abatieron al agresor, al tiempo que el ministro de seguridad pública de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la policía, difundió un video de sí mismo de pie junto a lo que parecía ser una imagen difuminada del agresor muerto.

“Este es el fin de todo terrorista, así es como debe verse”, dijo Ben-Gvir, quien recientemente encabezó un esfuerzo para aprobar una nueva ley que busca imponer la pena de muerte a atacantes palestinos. Esa ley ahora enfrenta impugnaciones legales.

¿Quién es Itamar Ben-Gvir?

Ben-Gvir ha sido objeto de una dura condena de otros líderes israelíes por difundir videos polémicos, como su trato a activistas de una flotilla que fueron detenidos tras intentar romper el bloqueo marítimo a Gaza.

Cisjordania ha experimentado un aumento de la violencia mortal desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023. Israel ha intensificado las operaciones militares en todo el territorio, matando a cientos de personas. Asegura que las redadas están dirigidas contra milicianos, pero decenas de civiles también han muerto.