Lluvias, caída de nieve y temperaturas de hasta -20 grados: ¿Qué estados se harán paleta el ‘finde’?

Durante el sábado 24 de enero, habrá lluvias puntuales intensas en Durango y temperaturas gélidas extremas. (Cuartoscuro).

Prepárate para un fin de semana más frío que el corazón de tu ex y es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que llegarán a nuestro país la tercera tormenta invernal, el frente frío 31, una masa de aire ártico y un río atmosférico.

Además de bajas temperaturas, la interacción de estos fenómenos meteorológicos provocarán un temporal de lluvias, intensos vientos y nevadas que irán del noroeste al centro del territorio nacional.

Las condiciones meteorológicas iniciarán el viernes 23 de enero y terminarán el domingo 25. Por ello, Protección Civil hizo un llamado a la población, para reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperatura.

Las actuales condiciones atmosféricas podrían propiciar la formación de torbellinos o tornados en Coahuila, acompañados de lluvias fuertes.

¿Dónde habrá lluvias y heladas este fin de semana?

En un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante el sábado 24 de enero, habrá lluvias puntuales intensas en Durango.

Además, la masa de aire ártico provocará temperaturas gélidas extremas, estimando mínimas de -20 a -15 grados centígrados en zonas serranas de Chihuahua para la madrugada del domingo, así como rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Se esperan nevadas o caída de aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Para el domingo 25 de enero se activará un evento de “Norte” intenso con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose al Istmo de Tehuantepec, elevando el oleaje hasta los 4 metros de altura.

Las precipitaciones torrenciales se concentrarán en Veracruz y la cota de nieve descenderá hacia el centro del país, pronosticando caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Recomendaciones para cuidarse del frío

Protección Civil compartió algunas recomendaciones para que las personas se protejan del frío extremo que habrá en parte del país para este fin de semana: