Viene más frío... y gas más caro

Una tormenta “potencialmente mortal” se desplazará al este y sur de Estados Unidos a partir de este viernes, particularmente afectando Texas, Oklahoma y Mississippi, con nieve intensa, hielo y ráfagas de viento, con daños similares a las de un huracán categoría 3 y si piensan que eso que tiene que ver con México, la mala noticia es que mucho.

Y es que eso llevó al alza de los futuros del gas natural estadounidense para entrega en febrero hasta un 63 por ciento, considerando que Texas es el mayor productor de hidrocarburos de Estados Unidos.

Emilia Calleja (Especial)

Esto es una pésima noticia para México, particularmente para la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Emilia Calleja, ya que aproximadamente dos terceras partes de la electricidad que produce es con gas natural. El 70 por ciento del gas natural que utiliza México, lo importa de Estados Unidos, y 91 por ciento proviene de Texas, así de mal el panorama para las finanzas mexicanas y todo por el mal clima.

Como se recordará, en 2021, un vórtice polar provocó afectaciones en pozos productores de gas y el congelamiento de gasoductos en Texas, e incluso el gobernador Greg Abbot exigió a los proveedores no exportar el hidrocarburo, lo que afectó el suministro a centrales de ciclo combinado en el norte de México, con los consecuentes apagones. Asimismo, impactó en las finanzas de la CFE por las compras de emergencia, incrementando sus costos de operación un 68 por ciento respecto al año previo.

Posterior al episodio, tanto la CFE como la Secretaría de Energía, entonces a cargo de Manuel Bartlett y Rocío Nahle, respectivamente, aseguraban haber tomado medidas para atender y garantizar el suministro de energía en caso de darse un escenario similar. Se habló de aumentar las reservas de gas, incluso con su almacenamiento en cavernas y yacimientos agotados, pero al parecer nada se ha concretado, y seguimos con una capacidad de almacenamiento –con cifras de hace un año–, de apenas 2.4 días, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Ojalá ya en CFE y Sener, ahora con Emilia Calleja y Luz Elena González, se tenga el plan a seguir, o se caerá en las compras de emergencia similares a las de hace cinco años.

Los pagos del futuro

En el retail global, la competencia ya no se define solo por precio, oferta o ubicación, sino por la forma en que se paga y ahí la tecnología es la que lleva la batuta, y lo tienen claro procesadores de pago, bancos y proveedores tecnológicos.

Al menos, esa fue una de las lecturas que dejó la edición NRF 2026: Retail’s Big Show, que durante tres días colocó a Nueva York como el principal escaparate de hacia dónde se mueve el comercio y que logró reunir a más de 40 mil asistentes de todo el mundo que buscaban conocer no sólo las nuevas tendencias, sino los productos y servicios que ya están disponibles en el mercado.

El mensaje fue claro: el punto de venta evoluciona a un ritmo acelerado impulsado por pagos digitales, soluciones contactless y esquemas de autenticación biométrica que buscan transacciones más rápidas y experiencias más personalizadas; la industria de pagos mostró que la tecnología se ha convertido en una pieza estratégica de la operación en tienda y ahí todas las empresas presentaron lo que está en auge.

Héctor Meza (Especial)

Un ejemplo, la empresa Ingenico que a nivel global lleva Floris de Kort y en México, tienen al frente a Héctor Meza, presentaron soluciones como SoftPOS, que convierte smartphones en terminales de pago; Manage360, enfocada en la gestión de dispositivos; y AXIUM, una plataforma basada en Android que permite aceptar múltiples métodos de pago. A ello se sumaron alianzas que apuntan a un modelo de tienda más flexible: con Toshiba, soluciones para pagar en cualquier punto del establecimiento; con Samsung, que por cierto trae también innovaciones en sus dispositivos, y Talus, una propuesta que integra aceptación de pagos y gestión de inventarios; y con WalletConnect Pay, avances en la aceptación de stablecoins como USDC, EURC y USDT, es decir, el paquete completo al haber todas las herramientas para poder operar medios de pagos más ágiles.

Más allá del evento, lo relevante es que estas innovaciones confirman un cambio estructural en el comercio: el pago deja de ser un paso final para convertirse en parte central de la experiencia del cliente y de la eficiencia operativa. Para el retail, el reto no está en adoptar tecnología por moda, sino en entender que los esquemas de pago más ágiles, seguros y flexibles ya son un factor de competitividad, porque el consumidor se mueve más rápido y el punto de venta, simplemente, tiene que seguirle el paso, y hay que recordarles también que al aceptar estos medios, simplemente su ticket promedio de venta aumenta y al final es mayor ganancia para todos.

Acapulco y la ASF

Abelina López (Especial)

La relación entre estados, municipios y Gobierno Federal ha cambiado significativamente en los últimos años aún siendo del mismo partido, como le comentaba ayer, ha sido tema en las mañaneras y hasta viral el caso de Acapulco que tiene al frente como alcaldesa por un segundo periodo a Abelina López, que ayer luego de que la Corte dio la razón en que debe comprobarse los recursos federales a la Auditoría Superior de la Federación, no al estado ni al Congreso, generó todo tipo de comentarios, pero ojo, no significa que no se comprueben sino que deben hacerlo a las instancias correspondientes, a quien le dio el dinero, en este caso a la Federación. Esto desde luego, significó un revés a la Auditoría Superior del Estado que buscaba le rindieran cuentas.

La historia sigue, porque ayer precisamente la alcaldesa de Acapulco, que también es una de las que se mencionan como futura candidata a la gubernatura del estado, publicó en sus redes, la carta enviada por la ASF en donde explica que el periodo por el que ha estado en el debate por los casi 900 millones de pesos fue el ejercicio fiscal del 2023, y que ya recibieron las aclaraciones correspondientes por parte del municipio. Ya veremos si esta historia sigue, porque es un hecho que Acapulco es la joya de la corona.

Avanza el Mundial

José Juan Sierra (Especial)

Estamos a 140 días de que México sea sede nuevamente del encuentro deportivo más esperado, y ya todo mundo se prepara para eso, empresas y trabajadores. Mikel Arriola, es el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y ante la comunidad empresarial de la Coparmex que preside José Juan Sierra recordó el impacto económico y social del torneo deportivo más visto del mundo es alto; los tres países sede representan el 25 por ciento del PIB mundial y la derrama estimada es de 3 mil millones de dólares para nuestro país, por lo que más vale irse preparando en los negocios.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.