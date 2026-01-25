Tormenta invernal ‘cierra escuelas’ en México: Lista completa de estados que suspenden clases por frío

En ciertos estados, la asistencia a clases quedará a criterio de los padres ante las bajas temperaturas.

Debido al paso de la tercera tormenta invernal de la temporada, ‘Fern’, ciertos estados del país suspendieron clases para este lunes 26 de enero, a la espera de bajas temperaturas.

Tamaulipas, Puebla, Chihuahua y Nuevo León son los estados en los que se han suspendido clases, principalmente en preescolar, primaria y secundaria, debido a las heladas pronosticadas por el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el pronóstico, para el lunes se esperan temperaturas de entre -15 y 5 grados para 23 estados, así como fuertes lluvias en Veracruz y Oaxaca, por lo que la alerta por mal clima está extendida en distintos estados.

¿En qué estados no habrá clases este lunes 26 de enero por la tormenta invernal?

Al momento van cuatro estados que confirmaron que no habrá clases este lunes debido al pronóstico de frío para las primeras horas del día:

Nuevo León

Samuel García, gobernador de Nuevo León, informó que, tras comunicarse con Protección Civil y confirmar que las bajas temperaturas serán aún más agresivas la madrugada de este lunes, las clases presenciales serán opcionales para los alumnos.

“Estamos esperando 0 o 1 grados, y durante la noche puede bajar a -1 o -2, por lo que, igual que años anteriores, vamos a tener clases flexibles. Queda sujeto a los padres decidir si van a mandar a sus hijos a la escuela”, comentó el gobernador de Nuevo León.

Samuel García agregó que las instalaciones de las escuelas estarán listas, incluso algunas con aire acondicionado; sin embargo, quedará en manos de los padres si mandan a sus hijos.

Chihuahua

La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua informó que el lunes 27 y el martes 27 de enero no habrá clases debido a las bajas temperaturas pronosticadas para ambos días.

A través de un comunicado, las autoridades de Chihuahua confirmaron la suspensión de clases por frío “con el firme compromiso de salvaguardar la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes”.

“Esta medida preventiva se deriva de la responsabilidad del Gobierno del Estado de proteger a la población, al reducir la exposición a condiciones climáticas extremas y limitar la movilidad en calles y carreteras, lo que contribuye a disminuir riesgos a la salud y a fortalecer la seguridad de las comunidades escolares y de la sociedad en general”, explicó el Gobierno de Chihuahua.

Puebla

Puebla se suma a la lista de estados que suspenden clases por frío este lunes 26 y martes 27 de enero, esto debido a las bajas temperaturas en las sierras norte y nororiental.

En un comunicado, el Gobierno de Puebla informó la suspensión de clases por heladas en 5 mil 836 escuelas de la región, a la espera de temperaturas mínimas de -5 grados, así como lluvias fuertes de hasta 75 milímetros, de acuerdo con Conagua.

Los municipios de Puebla en los que no habrá clases este lunes son:

Sierra norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Tamaulipas

A la espera de temperaturas mínimas de entre -4 y -2 grados, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó la suspensión de clases por frío a partir del lunes 26 de enero, especialmente en los municipios donde se registren temperaturas de 0 grados o menos.

En este caso, las autoridades explicaron que si el termómetro marca los 0 grados, automáticamente se suspenden las clases, y si marca de entre 1 y 5 grados, las clases son opcionales y a criterio de los padres de familia.

Algunos de los municipios en los que estaría confirmada la suspensión de clases tras la alerta por frío son: