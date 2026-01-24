Frío y aguanieve para este ‘finde’: Tercera tormenta invernal y dos frentes fríos congelarán a México

Conagua pronostica caida de aguanieve en las cimas del Nevado de Colima, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. (Cuartoscuro).

En nuestro país el frío está al 3x1 y es que actualmente se encuentran sobre México la tormenta invernal 3, así como los frentes fríos 30 y 31, lo que ocasionará caída de nieve y aguanieve en estados del norte del país, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En un comunicado se detalló que caerá aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Además, en las cimas del Nevado de Colima, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

También, los frentes fríos 30 y 31 traerán bajas temperaturas a nuestro país, así como lluvias y vientos muy fuertes en el noroeste y norte de México.

Frentes fríos 30 y 31 en México: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Se prevén temperaturas mínimas de -15 a -10 grados centígrados con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

De -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

Se pronostican de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Finalmente de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada en zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Los fenómenos meteorológicos también generarán lluvias puntuales fuertes con posible caída de granizo en Coahuila; chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Para el domingo 25 de enero, la tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte y noreste de México, lo que ocasionará ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos; además de lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por la tarde, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar al territorio nacional.

Tormenta de nieve congelará este fin de semana EU

Este fin de semana 14 estados de Estados Unidos se preparan para una gran tormenta invernal, que irá de Nuevo México hasta Maine.

El hielo de esta tormenta probablemente amenazará zonas menos aclimatadas al clima invernal, y también afectará a importantes aeropuertos, como Dallas-Fort Worth, Atlanta y Charlotte, donde ya se han cancelado vuelos.

Se prevé que caigan más de 30 centímetros de nieve y si el pronóstico se cumple, será una de las tormentas de nieve más significativas desde la de 1993, según Rob Carolan, director ejecutivo de Hometown Forecast Services.