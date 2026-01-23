CFE instala el Grupo Directivo de Atención de Emergencias ante la tormenta invernal ‘Fern’

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, en sesión permanente, se instaló el Grupo Directivo de Atención de Emergencias encabezado por la Directora General y su equipo de trabajo con el objetivo de monitorear la evolución de la tormenta invernal “Fern”, fortalecer la coordinación operativa y dar seguimiento oportuno a cualquier afectación que pudiera presentarse, principalmente para las personas usuarias.

En ese sentido, se establecieron Centros de Operación Estratégicos (COE) en las Divisiones de Baja California, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, así como en Oficinas Nacionales, para el monitoreo permanente y la coordinación operativa de medidas previas y durante la presencia del fenómeno, así como de acciones de restablecimiento.

Asimismo, la CFE cuenta con más de 800 trabajadores electricistas y personal de logística, 210 grúas, 333 vehículos ligeros, un vehículo todoterreno, 37 plantas de emergencia y 24 torres de iluminación, listos para atender de manera inmediata cualquier situación y acelerar maniobras de restablecimiento.

Como lo instruyó la presidenta de la República y la Secretaría de Energía, la CFE mantendrá informada de manera permanente a la población.

Asimismo, se reitera que está a disposición el número 071 para reportar cualquier eventualidad relacionada con el suministro de energía eléctrica.

Finalmente, se informa que, con corte a las 12 del día no se reportan afectaciones ni asuntos críticos en la operación del sistema.