Tormenta invernal congela a ‘pájaros de acero’: Cancelan 9 mil vuelos en EU por condiciones adversas

La tormenta invernal en Estados Unidos provocó la cancelación de más de 9 mil vuelos por las condiciones climáticas adversas. (AP)

Más de 9 mil vuelos fueron cancelados en Estados Unidos debido a una fuerte tormenta invernal que amenaza con causar estragos en gran parte del país, con el riesgo de interrumpir el suministro eléctrico por varios días y colapsar las principales carreteras.

Alrededor de 140 millones de personas permanecían bajo alerta por tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de intensas nevadas generalizadas y una tormenta de hielo de carácter catastrófico desde el este de Texas hasta Carolina del Norte.

Los meteorólogos señalaron que los daños, en especial en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los provocados por un huracán.

Hielo y aguanieve golpearon el norte de Texas durante la noche y avanzaban hacia la zona central del estado el sábado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth.

“Temperaturas peligrosamente frías y sensaciones térmicas se extienden por la zona y permanecerán hasta el lunes”, informó la agencia en X. Las bajas temperaturas dominarán las próximas noches, con sensaciones térmicas de hasta -24 grados Celsius (-12 grados Fahrenheit).

Tras azotar el sur del país, se prevé que la tormenta avance hacia el noreste y deje alrededor de 30 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el servicio meteorológico. Las temperaturas alcanzaron -34 grados Celsius (-29 grados Fahrenheit) antes del amanecer en el condado rural de Lewis y otras zonas del norte del estado de Nueva York, luego de varios días de intensas nevadas.

Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo mediante declaraciones de emergencia o llamados a la población para permanecer en casa.

En un mensaje en la red social X, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que el Departamento de Transporte estatal trataba las carreteras antes de la tormenta y pidió a la población que se “quede en casa si es posible”.

Más de 3 mil 300 vuelos registraron retrasos o cancelaciones el sábado, de acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware. Casi 6 mil vuelos programados para el domingo enfrentaron la misma situación.

Angela Exstrom tenía previsto regresar a Omaha, Nebraska, tras un viaje a México, pero su vuelo del sábado desde Houston fue cancelado. Ante esa situación, optó por volver vía Los Ángeles.

“Si vives en la parte norcentral y viajas en invierno, pueden pasar cosas”, comentó.

Temperaturas gélidas y hielo

Las compañías de servicios públicos se alistaban ante posibles cortes de electricidad, ya que los árboles y el tendido cubiertos de hielo pueden colapsar incluso después del paso de la tormenta.

La región centro-norte de Estados Unidos registró sensaciones térmicas de hasta -40 grados Celsius (-40 grados Fahrenheit), un nivel que permite la congelación de la piel en apenas 10 minutos.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica marcó -41 grados Celsius, Colin Cross se abrigó con ropa interior térmica, dos camisetas de manga larga, chaqueta, gorro, capucha, guantes y botas para limpiar una unidad vacía del complejo de apartamentos donde trabaja.

“Llevo aquí un tiempo y mi cerebro dejó de funcionar”, dijo Cross.

La tormenta se convirtió desde hace días en uno de los principales temas de conversación en el Saint Paul Mini Market, en Baltimore.

“Cada persona que entra habla sobre la tormenta”, señaló el propietario de la tienda de comestibles, Ayaz Ahmed.

“De alguna manera, esta vez hicieron un buen trabajo informando a la gente de que se avecina una tormenta. Todos lo saben, pero cómo afrontarla es otra cosa”, agregó.

El gobierno se prepara para responder a la emergencia por la tormen invernal

El gobierno federal colocó en alerta a casi 30 equipos de búsqueda y rescate. De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), las autoridades cuentan con más de siete millones de raciones de comida, 600 mil mantas y 300 generadores distribuidos en la zona prevista de impacto.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes en redes sociales que su gobierno se coordina con autoridades estatales y locales y que la “FEMA está completamente preparada para responder”.

Tras el paso de la tormenta, la recuperación de la actividad normal tomará tiempo. El hielo puede sumar cientos de kilos de peso a las líneas eléctricas y las ramas, lo que incrementa el riesgo de rupturas, en especial con viento.

En al menos 11 estados del sur, desde Texas hasta Virginia, la mayoría de los hogares utiliza calefacción eléctrica, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Hace cinco años, una severa ola de frío inutilizó gran parte de la red eléctrica de Texas, dejó a millones de personas sin energía durante varios días y causó cientos de muertes. Abbott aseguró que ese escenario no se repetirá y las compañías eléctricas movilizaron a miles de trabajadores para reducir el riesgo de apagones.

Tormenta invernal provoca parálisis de actividades

Las iglesias transmitirán las misas dominicales por internet y el Grand Ole Opry de Nashville, Tennessee, decidió realizar su programa radiofónico del sábado por la noche sin público. En Luisiana, los desfiles de Carnaval fueron cancelados o reprogramados.

Filadelfia anunció el cierre de escuelas para el lunes. El superintendente Tony B. Watlington Sr. dijo a los estudiantes: “También es apropiado tener una o dos peleas de bolas de nieve muy seguras”.

Algunas universidades del sur cancelaron clases el lunes, entre ellas la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y el campus principal de la Universidad de Mississippi en Oxford.

En la Universidad de Georgia, en Athens, la estudiante de segundo año Eden England decidió permanecer en el campus para enfrentar el temporal con sus amigos, pese a la recomendación institucional de regresar a casa por el riesgo de cortes eléctricos.

“Prefiero estar con mis amigos, para poder luchar juntos si sucede algo”, comentó England.