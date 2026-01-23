Tormenta invernal y frente frío 31 ponen en alerta a México: Emiten recomendaciones por heladas

El Gobierno de México llamó a la población a reforzar las medidas de protección propias ante el intenso frío que habrá en ciertas regiones del país, debido al temporal invernal.

La tercera tormenta invernal y el frente número 31 recorrerán el noroeste de México; a ello se suman una masa de aire ártico y un río atmosférico. Las condiciones invernales se sentirán desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Recomendaciones por el frío extremo y la tormenta invernal en México

La Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado a la población para tomar medidas ante la tormenta invernal.

Protección Civil recomienda vestir con la técnica de “cebolla”, con varias capas de ropa.

En casa, cubrir tuberías externas con material aislante.

En caso de usar calentadores de gas o leña, mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones letales.

En el caso del exterior, en el uso de carreteras, se recomienda reducir drásticamente la velocidad en caso de lluvia engelante (hielo negro) y bancos de niebla. También se recomienda a los conductores que enciendan luces de niebla y aumenten la distancia de seguridad.

Ante vientos y lluvias fuertes, se recomienda alejarse de árboles, muros u objetos que puedan colapsar, así como evitar el cruce de ríos o zonas inundadas. Para las zonas costeras del Golfo de México, se pide atender las restricciones de navegación.

Frío extremo, chubascos y lluvia engelante este fin de semana

Las mayores afectaciones se esperan el sábado 24 de enero, por las lluvias intensas puntuales que se pronostican para Durango y que podrían causar encharcamientos.

En tanto que la masa de aire ártico causará temperaturas de -20 a -15 grados Celsius en las zonas serranas de Chihuahua para la madrugada del domingo. El SMN alertó también por rachas de viento de 80 a 100 k/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

El SMN advirtió sobre el riesgo en las carreteras por el pronóstico de lluvia engelante en Coahuila para la noche del sábado. Este tipo de lluvia engelante congela la superficie carretera de manera instantánea.

Igual se prevén nevadas y caída de aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.