Lluvia y granizo ‘empapan’ Edomex y CDMX: Activan alerta por ‘aguaceros’ este miércoles

La CDMX está en alerta por lluvias toda la noche de este miércoles.

El Estado de México y la Ciudad de México reportan fuertes lluvias y frío la tarde y noche de este miércoles 21 de enero, y las autoridades llamaron a tomar precauciones, ya que se espera que los chubascos continúen por horas.

Toluca, Texcoco y Cuautitlán Izcalli reportaron lluvia con granizo este miércoles, sumado a que en distintos puntos de la Ciudad de México se registra tormenta eléctrica.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, hay actividad eléctrica en Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Además, reportó que las lluvias se extenderán al menos hasta las 23:00 horas de este miércoles.

¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias en CDMX?

De acuerdo con Protección Civil, las cuatro alcaldías en Alerta Amarilla por fuertes lluvias de entre 15 y 29 milímetros hasta las 23:00 horas son:

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

Autoridades de la Ciudad de México emitieron estas recomendaciones ante las fuertes lluvias de este miércoles:

No caminar en calles con corrientes de agua.

Cerrar puertas y ventanas.

Retirar la basura de las coladeras.

Salir a la calle con paraguas o impermeables.

Suspender actividades al aire libre.

No refugiarse debajo de árboles o de estructuras de metal.

No bañarte ni lavar trastes.

¿Por qué hay lluvias en CDMX y Edomex en pleno invierno? Esto dice Conagua

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las lluvias, de ligeras a fuertes, durarán hasta las 21:00 horas al menos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las zonas afectadas serán:

Ciudad de México : Las 16 alcaldías.

: Las 16 alcaldías. Estado de México: Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.

Además de las fuertes lluvias, se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros y bancos de niebla en zonas urbanas y tramos carreteros.

De acuerdo con Conagua, las lluvias de este miércoles se deben a una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una corriente de chorro subtropical, sumado al frente frío 30, que se desplaza al norte del país, a la espera de una tormenta de nieve en Estados Unidos, y una nueva tormenta invernal que afectará el jueves 22 de enero al país con bajas temperaturas.

Además, la tormenta invernal dejará una tormenta engelante en el norte del país entre el 24 y el 26 de enero.