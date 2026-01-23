‘Salí muy temprano, pero el Metro no se mueve’: ¿Por qué en las Líneas 2, 3, 7, 8, 9 y 12 hay retrasos?

Usuarios de la Línea 7 del Metro CDMX reportan retrasos y saturación en los andenes. (Brenda Escudero EL FINANCIERO)

¿Qué pasa en la Línea 8 del Metro CDMX? Los usuarios aseguran que hay alta afluencia debido a que los trenes se quedan detenidos más de 5 minutos en las estaciones este viernes 23 de enero.

“Trenes detenidos en andenes, demora en llegadas de las unidades a la terminal, cuando yo llegue no había mucha gente y ustedes mismos provocaron dicha aglomeración esto en Línea 8″, se quejó una persona.

Los usuarios aseguran que el problema ocurre, principalmente, con dirección a Constitución de 1917.

“Si no mandan metros con mayor razón se junta la gente en el andén de constitución está lleno”, dijo otro usuario.

Otra vez la Línea 3 del Metro CDMX

En la Línea 3 del Metro CDMX los trenes también hacen base, según las quejas de los usuarios.

Los pasajeros cuestionan el motivo de los retrasos si ahora no hay lluvia y aseguran que “siempre es lo mismo” con la ‘Línea verde’.

“Al momento la Línea 3 opera sin incidentes, se presenta afluencia de la hora y se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales”, añadió el Metro.

De acuerdo con el reporte del Metro CDMX, las Líneas con alta afluencia son la 3, 8, 9 y 12, por lo que los tiempos de espera son mayores en los andenes.

También hay ‘caos’ en la Línea 7

Los pasajeros aseguran que también hay ‘caos’ en la Línea 7 del Metro CDMX, tal como ocurrió ayer con los retrasos.

Una persona explicó que lleva un largo tiempo detenido el tren en la estación Camarones con dirección a Barranca del Muerto.

“Se agiliza la marcha de los trenes, después de atender palancas accionadas en un tren de la Línea 7″, fue la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo.

Ante la alta afluencia, la recomendación del Metro CDMX es anticipar los traslados y considerar rutas alternas.

Al retraso en las Líneas mencionadas se suman la 2, 3 y 8 que también registran alta afluencia; sin embargo, la circulación de los trenes es continua.

“Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio”, agregó el Metro.

Tras dicha situación, un usuario aseguró que salió muy temprano y “el Metro no se mueve”, por lo que exige que sea más constante la circulación de los trenes. En este caso en la Línea A, donde hasta el momento no se registran incidentes.