‘Tan temprano y tan lento’: Usuarios de las Líneas 1, 7, 9 y A del Metro reportan retrasos de 10 minutos

La Línea 9 del Metro CDMX es una de las que registra alta afluencia debido a los retrasos de más de 10 minutos. (Metro CDMX)

¿Utilizas la Línea 1 del Metro CDMX? Toma precauciones, debido a que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se registra alta afluencia este jueves 22 de enero.

Además, las Líneas 9 y A están en una situación similar por lo que el Metro hizo un llamado a los usuarios para anticipar sus tiempos de traslado.

Un usuario denunció en redes sociales que en la estación Peñón Viejo, un tren fue desalojado y exigió saber qué ocurrió.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión”, respondió el Metro CDMX.

Otra persona aseguró que ayer ocurrió una situación similar y utilizaron el mismo argumento.

“Tan temprano línea A lenta y llena. Todos llevamos prisa y ustedes parece que no, ya apúrense, la paz está llenísimo y no pasa tren”, agregó.

¿Qué pasó en la Líneas 1y 9 del Metro CDMX?

Los usuarios cuestionan qué ocurre en la Línea 1 del Metro, en particular en la estación Salto del Agua donde los trenes se quedan detenidos con dirección a Pantitlán.

Sin embargo, el Metro CDMX reiteró que no existe una falla en específico, sino que solo se registra alta afluencia, “lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes”, agregó.

Al tener conexión con las Líneas 1 y A del Metro CDMX, en Pantitlán, también se registran andenes llenos en la Línea 9, según fotos compartidas por usuarios en redes sociales.

Mientras que el argumento del STC es que la alta afluencia ocasiona dicha situación, pero que el personal apoya en labores para agilizar el servicio en los próximos minutos.

¿Qué onda con la Línea 7 del Metro CDMX?

Los pasajeros aseguran que además de las Líneas mencionadas, hay retrasos en el servicio de la Línea 7 donde los andenes ya están saturados.

“Súmenle línea 7, tardó casi 10 minutos en llegar convoy y ahora no avanzamos”, reportó una persona.

. Usuarios de la Línea 7 del Metro CDMX reportan retrasos y saturación en los andenes. (Brenda Escudero EL FINANCIERO)

Ante dicha situación, los usuarios exigen que se envíen trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda con dirección a Barranca del Muerto.

“No cabemos en la estación, ya la gente llega hasta las escaleras y se sigue acumulando. Agilicen el servicio por Dios no se pasen, manden unidades vacías o hagan algo”, añadió otra persona.

El Metro CDMX respondió que debido a la alta afluencia también se registran retrasos en la Línea 7, “por lo que puede aumentar el tiempo de espera en andenes y en el acceso a los trenes”.