‘Un chiste el servicio’: Usuarios de las Líneas 1, 3 y B del Metro reportan retrasos de 15 minutos

Usuarios reportaron retrasos de entre 10 y 15 minutos en las Líneas 1, 3, A y B este miércoles 21 de enero. (@chavez73742/x)

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron un avance lento en varias líneas del sistema tras iniciar el servicio este miércoles 21 de enero.

De acuerdo con las quejas, los tiempos de espera oscilaron entre 10 y 15 minutos en la mayoría de las rutas que presentaron demoras.

¿Qué pasa en las Líneas 1, 3, A y B?

En redes sociales, las inconformidades de los usuarios del Metro de la CDMX se concentraron en las Líneas 1, 3, A y B, donde además de los retrasos para llegar a las estaciones, los trenes realizaban pausas de varios minutos antes de continuar su avance.

En el caso de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, los usuarios señalaron que el problema se registró desde las terminales, ya que los trenes tardaban varios minutos en iniciar su recorrido.

En tanto, en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, el Metro informó que los retrasos se debieron a la revisión de un tren y aseguró que el servicio se normalizaría.

“En la Línea 1 de nada sirvió que hayan disque remodelado y colocado vías, durmientes y trenes nuevos”, “Línea 3, ¿hay algún problema? Está tardando bastante el tren”, y “Línea A, el chiste del Metro”, fueron algunos de los comentarios difundidos en redes sociales.

En el caso de las Líneas 1 y B, el Metro descartó que existiera alguna avería o complicación que afectara la circulación de los trenes. No obstante, usuarios reportaron que los convoyes permanecían detenidos varios minutos tras llegar a una estación y que resultaba complicado abordar debido a la alta saturación.

Metro implementa avisos en tiempo real

A diferencia de otros días, en esta ocasión la cuenta oficial del Metro difundió avisos para informar a los usuarios sobre las líneas con retrasos.

Durante varios meses, usuarios criticaron que la administración del Metro no emitiera alertas oportunas sobre demoras o averías, lo que impedía optar por otro medio de transporte o salir con mayor anticipación para llegar a tiempo a su destino.

En el aviso sobre el avance lento, el Metro justificó que los mayores tiempos de espera se debieron a la alta afluencia registrada en las Líneas 1, 3, A y B.

“Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 3, B y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes”, informó el sistema de transporte.