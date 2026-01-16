Metro de CDMX amanece ‘torpe’: Líneas 2 y B reportan retrasos de hasta 20 minutos por fallas en trenes

Usuarios del Metro reportaron retrasos de entre 15 y 20 minutos este viernes 16 de enero. (@abrahammata21/X)

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron un avance complicado en varias líneas tras el inicio del servicio la mañana de este viernes 16 de enero.

Las quejas se concentraron en las Líneas 2 (Cuatro Caminos–Tasqueña) y B (Ciudad Azteca–Buenavista). Los tiempos de espera oscilaron entre 15 y 20 minutos para que un tren arribara a la estación en la que aguardaban los usuarios.

Señalaron que los trenes realizaban base y, pese a una baja afluencia, permanecían detenidos varios minutos antes de continuar su recorrido. De acuerdo con los reportes, el avance lento se presentó a lo largo de la semana.

“La Línea 2 sigue haciendo base en cada estación”; “Línea 2, dirección Tasqueña, ¿qué sucede? No pasa ningún tren, 5/5 días que ha tenido retrasos”; “Línea B, llevamos más de 15 minutos en Ciudad Azteca y el tren que está en el andén del medio no sale, no hay ningún otro y ya está lleno el andén”, expresaron algunos usuarios la mañana de este 16 de enero.

¿Qué pasa en las Líneas 2 y B del Metro de la CDMX hoy?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que las complicaciones en el servicio de las Líneas 2 y B se relacionaron con fallas en trenes y revisiones en la zona de vías.

Luego de que personal técnico realizó la revisión de un tren en la Línea B, el Metro indicó que agilizaría la circulación; sin embargo, durante varios minutos el avance permaneció lento.

Una situación similar ocurrió en la Línea 2, donde la marcha se mantuvo lenta debido a una revisión en la zona de vías, con la expectativa de normalizar el servicio en breve.

“Se realiza revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes”; “Se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea 2, por lo que la marcha de los trenes es lenta”, informó el organismo.

La molestia de los usuarios se centró en la falta de información oportuna por parte del Metro sobre las complicaciones del servicio, lo que les impidió tomar precauciones, salir con mayor anticipación o utilizar transporte alterno para trasladarse dentro de la capital.

¿Qué otras líneas del Metro presentaron complicaciones?

De acuerdo con los reportes de los usuarios, las Líneas 3 y 4 también registraron un avance complicado, con varios minutos de espera antes del arribo de los trenes o con convoyes que llegaron a estaciones con alta afluencia alrededor de las 7:00 horas.