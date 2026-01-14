‘Lo de todos los días’: Usuarios de las Líneas 3, 12 y A del Metro reportan retrasos de 15 minutos HOY

Usuarios del Metro reportaron retrasos en las Líneas 3, 7, 12 y A este miércoles.

Usuarios del Metro de la Ciudad de México denunciaron complicaciones en el servicio en varias líneas al inicio de operaciones de este miércoles 14 de enero.

Las molestias se concentraron en la Línea 3, que recientemente fue anunciada como parte de un proyecto de modernización.

De acuerdo con las quejas, los trenes con dirección a Universidad tardaron entre 10 y 15 minutos en salir desde la terminal Indios Verdes, lo que retrasó el traslado de cientos de personas que utilizan el Metro para desplazarse hacia distintos puntos de la capital.

“No puede ser que uno sale temprano y los trenes tardan hasta 15 minutos, no pasan en la Línea 3 dirección Universidad”, escribió una persona usuaria.

Hasta ese momento, la administración del Metro no informó sobre alguna avería o incidente específico que explicara los retrasos.

¿Qué pasa en las Líneas 7, 12 y A?

En la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, usuarios reportaron retrasos de hasta 15 minutos.

Al respecto, el Metro indicó que se agilizaría la circulación y la salida de los trenes desde las terminales para ofrecer un servicio más fluido. Sin embargo, la alta afluencia derivada de los retrasos complicó la regularización del servicio.

En la Línea 12, que va de Mixcoac a Tláhuac, usuarios señalaron un “pésimo servicio”, aunque no precisaron el tiempo de espera para abordar los trenes.

La administración del Metro aclaró que las complicaciones respondían a la “alta afluencia” registrada en la línea y aseguró que enviaría trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda.

“Pésimo servicio en Línea 12, lo de todos los días”, expresaron usuarios en redes sociales.

En el caso de la Línea A, que conecta Pantitlán con La Paz, personas usuarias manifestaron su preocupación por detenciones frecuentes en la estación Santa Martha, en los trenes con dirección a la Ciudad de México.

El Metro no informó sobre alguna avería o irregularidad en esta línea y aseguró que agilizaría la circulación para mejorar el servicio y permitir que las personas continúen su traslado.

“Disculpen, ¿hay algún problema en la Línea A? El tren se quedó parado en Santa Martha. Últimamente, es diario y la verdad sí es preocupante”, escribió una usuaria.

Alrededor de las 7:00 horas, el Metro informó que la afluencia en todas las líneas era alta y que el tiempo de espera promedio se mantenía en aproximadamente seis minutos.