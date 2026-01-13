‘¿Hay servicio en la Línea A del Metro?’: Tren desalojado ocasiona retrasos de 20 minutos

Los retrasos de la Línea 3 del Metro CDMX también 'desesperan' a los usuarios este martes.

Los retrasos en la Línea A del Metro CDMX ‘desquician’ a los usuarios este martes 13 de enero. A través de redes sociales, los pasajeros compartieron imágenes y videos de los andenes que están ‘a reventar’.

Algunas personas incluso cuestionaron si había servicio en estaciones como La Paz debido a que los accesos parecían cerrados junto con los retrasos para acceder.

“Que está pasando en la línea A? No avanzamos“, cuestionó un usuario, mientras que otra persona afirmó que ni siquiera había servicio en La Paz.

En otros videos compartidos en redes sociales también reportaron que uno de los problemas en la Línea A fue la falla en el cierre de puertas, lo que impidió que uno de los trenes avanzara.

¿Hay servicio en la Línea del Metro CDMX? Esto sabemos

“Línea A, detenidos dentro del metro sin que llegue a estación (La paz) Gracias por hacerme llegar tarde”, reclamó otra persona.

Además, en otras imágenes quedaron captadas las filas de acceso para las estaciones terminales y los usuarios aseguraron que tardaron más de 20 minutos en entrar a la estación.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión“, fue la explicación que dio el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Por esa razón, los pasajeros aseguraron que el tren retiradofue el mismo que tenía problemas en el cierre de puertas y tuvo que ser desalojado más tarde.

Ante las dudas y por esta situación, el Metro CDMX aclaró que todas las estaciones de la Línea A ofrecen servicio, pero se registra alta afluencia.

‘Línea 3 del Metro CDMX está de la patada’

A dichos problemas se suman las fallas y retrasos en la Línea 3 del Metro, que cada vez desespera más a las personas quienes se quejan constantemente del servicio.

“Cómo les gusta mentir, la línea 3 para variar siempre es un asco, 10 minutos esperando tren en Balderas dirección universidad”, reclamó un pasajero.

Los pasajeros aseguraron que “siempre es lo mismo” en la Línea 3 por lo que a pesar de levantarse temprano, es inevitable llegar tarde a sus trabajos.

“¿Seguro que 6 minutos en la Línea 3? Antes de las 6 se tardó 15 minutos en pasar dirección Indios Verdes, así que supongo no ha cambiado tanto el tiempo de espera", agregó otra persona.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, la Línea A del Metro CDMX es la que registra el mayor tiempo de espera con 7 minutos, aunque su afluencia es alta.

Mientras que, otras Líneas con alta afluencia son la 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y B, donde los tiempos de espera son de 5 a 6 minutos.