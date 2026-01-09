Líneas 3 y 8 del Metro CDMX van ‘lentísimas’: ‘Trenes se detienen más de 10 minutos en las estaciones’

Usuarios de la Línea 3 se quejan de retrasos otra vez en el Metro CDMX este viernes 9 de enero.

La Línea 8 del Metro CDMX “está lentísima”, según los usuarios este viernes 9 de enero debido a que los trenes se quedan detenidos desde la estación terminal Constitución de 1917.

“Línea 8 agiliza tu avance, tienes dos unidades detenidas en Constitución y ninguna avanza“, se quejó una persona.

Una usuaria también dijo que debido a esta situación los trenes ya van “llenísimos” en toda la Línea.

“Apúrenle, Línea 8 en Constitución ya lleva más de 8 minutos un tren en andén, atascado de gente y no se va, que pasa“, cuestionó.

Por esa razón, también pidieron que se manden trenes vacíos en ambas direcciones.

‘¿Qué onda con la Línea 3 del Metro CDMX?’

Los pasajeros otra vez se quejaron de la Línea 3 del Metro y exigieron al Sistema de Transporte Colectivo (STC) agilizar el servicio, ya que los trenes se detienen hasta por 10 minutos en las estaciones.

"Linea 3 favor de agilizar el servicio llevan poco más de 10 minutos en la estación Guerrero dirección Universidad", dijo una persona.

Una de las molestias más persistentes es que los usuarios se quejaron de la remodelación de la Línea 3 y aseguraron que pasará lo mismo que en la Línea 1.

“Otra vez línea 3, diario es lo mismo con su transporte. Exigen y ustedes no pueden hacer nada bien y cada día es una excusa nueva“, reclamó una persona.

A pesar de que los pasajeros cuestionaron qué ocurre en ambas Líneas, el Metro CDMX no informó sobre alguna falla en específico.

Sin embargo, en el caso de la Línea 3 los usuarios dijeron que hay fallas en el cierre de puertas.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, la Línea 3 es la que más retrasos tiene, con tiempos de espera de hasta 7 minutos, así como alta afluencia.

Mientras que, otras Líneas con alta afluencia son la 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera van de 4 a 6 minutos.

¿Qué sabemos de la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la remodelación de la Línea 3 del Metro que comenzará a finales de enero e inicios de febrero.

Sin embargo, una de las formas de no afectar a los usuarios es que dicha renovación inicie en los talleres de la estación terminal Universidad y quede lista antes del Mundial 2026.

Tras el encuentro deportivo y a partir de julio se realizarán los trabajos en el resto de la Línea y se prevé que estos terminen en 2028.