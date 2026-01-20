‘Salí con tiempo y ya lo estoy perdiendo’: Líneas 1, 2, A y B del Metro con tiempos de espera de 10 minutos

En la Línea 1 del Metro CDMX también se registran retrasos de más de 10 minutos. (Metro CDMX)

¿Vas a utilizar el Metro CDMX para ir a la escuela o al trabajo? Toma precauciones debido a que se registra alta afluencia en las Líneas 8, 9, A y B, por lo que hay retrasos en los andenes y para abordar el tren, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 20 de enero.

“Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio“, agregó.

Sin embargo, los usuarios exigieron que a pesar de la alta afluencia se tomen las acciones necesarias para evitar los retrasos.

“Agilicen el servicio, salí con tiempo de anticipación y ya lo estoy perdiendo por su culpa, como siempre Línea A, estamos esperando en la paz y ya se fue el convoy, la afluencia la hacen ustedes mismos por no saber hacer su logística y se nos hace tarde a muchos“, se quejó una persona.

‘Los trenes se quedan detenidos en cada estación del Metro CDMX’

Otro reclamo de los usuarios es que el Metro CDMX no agregó que los retrasos son también porque los trenes se quedan detenidos en las estaciones hasta por 10 minutos.

Mientras que se suman las aglomeraciones en la estación Pantitlán que tiene correspondencia con la Línea A, pero también con la Línea 9 donde se registran las saturaciones.

A través de redes sociales, usuarios compartieron el problema para el acceso de la estación terminal.

Hasta el momento, el STC no detalló las razones de la alta afluencia ni de los retrasos en las Líneas A y 9.

¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro CDMX?

Los problemas solo se intensifican en la Línea 2 donde los retrasos son de más de 10 minutos.

“Y la 2 ? Muevanse!!! El andén está saturado en Bellas artes, dirección 4 caminos.. muevanseeee!!!!”, fue el reclamo de otra persona.

“Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2 y B”, agregó el Metro CDMX en el reporte de las 7:00 horas.

“¿ahora por que estamos detenidos en hidalgo? Obvio la gente se va a juntar si se detienen los trenes en cada estacion mas de 5 minutos”, cuestionó otra persona.

Otras Líneas con saturaciones y alta afluencia son la 3 y 12, donde los andenes están completamente llenos y los trenes se quedan detenidos durante varios minutos en las estaciones a pesar de la urgencia de los usuarios.