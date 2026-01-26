Sheinbaum proyecta 250 mil mdp extra en recaudación aduanera

Al encabezar la inauguración de la Aduana de Nuevo Laredo, Claudia Sheinbaum felicitó a Marín Mollinedo por su desempeño, ya que los ingresos pasaron de un billón en 2024 a un billón 250 mil millones de pesos en 2025. [Fotografía. Cuartoscuro]

Gracias a la “honestidad” en la Agencia Nacional de Aduanas de México –que encabeza Rafael Marín Mollinedo–, la recaudación en aduanas registró un incremento de 25% durante el año pasado, y se prevé recaudar de forma adicional 250 mil millones de pesos este 2026, con el objetivo de alcanzar la cifra de un billón 500 mil millones de pesos, proyectó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al encabezar la inauguración de la Aduana de Nuevo Laredo, felicitó a Marín Mollinedo por su desempeño, ya que los ingresos pasaron de un billón en 2024 a un billón 250 mil millones de pesos en 2025.

“Este año vamos por otros 250 mil millones de pesos adicionales es decir, llegar a un billón 500 mil millones de pesos en los ingresos a las aduanas y, además, lograr mayor eficiencia en todos los procesos”.

Marín Mollinedo –quien es primo de Nicolás Mollinedo Bastar, también conocido como Nico, exchofer de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México– es el encargado de coordinar a elementos de las secretarías de la Defensa, de Marina y civiles en las aduanas, así como trabajar en coordinación con la Agencia de Transformación Digital, encabezada por José Antonio Peña Merino.

“Quiero felicitar a Rafael Marín por el trabajo que ha desempeñado al frente de las aduanas. Fíjense, de 2024 a 2025, el ingreso por aduanas aumentó en 25%. Se dice muy sencillo. (…) El incremento en los ingresos no se habría podido lograr si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla todos los días”.

Este incremento en la recaudación en aduanas se registra en medio del mayor caso de macrociminalidad en México conocido como huachicol fiscal, liderada por el vicealmirante Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, ambos sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio de López Obrador; caso que ha derivado en la detención de 14 personas, seis de ellos marinos, tres empresarios y cinco funcionarios.

Marín Mollinedo afirmó que “desde la Agencia Nacional de Aduanas de México reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con honestidad, profesionalismo y responsabilidad para contribuir al desarrollo nacional”.

Administración del Ejército debilita estructura económica del crimen organizado

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que debido a la participación del Ejército en la administración de las aduanas se ha debilitado la estructura económica del crimen organizado trasnacional, con una afectación de más de seis mil 600 millones de pesos.

Destacó que, paralelamente, las 32 aduanas que administra el personal militar han mantenido un incremento sostenido en la recaudación fiscal, ya que tan sólo en 2025, en comparación con el año anterior, se tuvo un incremento de casi 15%.

Refirió que en todas las aduanas que se encuentran en la frontera norte del país se trabaja en estrecha coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, lo que ha permitido garantizar la seguridad en la frontera, “con absoluto respeto a la soberanía de ambos países”.

“Sumamos a partir de 2021 con importantes resultados, entre los que destacan el aseguramiento de mil 533 armas, cuatro mil 876 vehículos, 603 carros tanques, casi 50 millones de litros de hidrocarburos, más de cuatro toneladas de metanfetaminas; más de 180 millones de dólares y 177 mil euros”.