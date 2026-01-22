El trabajo y la historia de las mexicanas sí cuentan; 3 millones ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar

En Acatzingo, Puebla, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que, en México, las mujeres no están solas, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, su trabajo y su historia sí cuentan, por lo que a través de la Pensión Mujeres Bienestar se les reconoce toda una vida de esfuerzo en el cuidado de su familia, a las mexicanas de 60 a 64 años.

“Muchas nunca esperaron que hubiera una pensión, por todo ese trabajo que ustedes han realizado, pero esta pensión hoy es para ustedes, pero también para las que vamos detrás y por eso estamos muy orgullosas y orgullosos de nuestra presidenta, porque ya todas las mujeres de 60 años en adelante en el país, cuentan con esta pensión”, abundó.

Al iniciar la gira de trabajo, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la entrega de Tarjetas de Bienestar a beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, señaló que a la fecha 3 millones de mexicanas ya reciben su pensión a través de su Tarjeta de Bienestar, de manera directa y sin intermediarios y cuando cumplan 65 años obtendrán la Pensión para Adultos Mayores de manera automática.

“La Pensión Mujeres Bienestar concretiza el llegamos todas, el compromiso de nuestra presidenta se ha cumplido”, precisó la secretaria Ariadna Montiel, al destacar que el bienestar se construye cuando el gobierno distribuye de manera justa los recursos del pueblo, lo que ha permitido la reducción de la pobreza en 13.5 millones de mexicanos.

En 2026, dijo, la jefa del Ejecutivo federal ha dedicado un billón de pesos para los Programas de Bienestar en todo el país. Compartir y salir adelante juntos son principios que se han aprendido del México profundo, por ello, se trabaja para que la Cuarta Transformación se fortalezca y se celebra el renacimiento de los pueblos indígenas y las zonas del país donde antes había pobreza.