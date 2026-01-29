Logra CDMX ingresos récord durante 2025

En 2025 la CDMX logró la mayor recaudación de su historia, impulsada por el aumento en impuestos locales como nómina y predial, señala Pablo de Botton (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

Las finanzas públicas de la Ciudad de México registraron durante 2025 la mayor captación en su historia de ingresos totales, con un monto de 334 mil 327.6 millones de pesos (mdp), lo que representó un aumento de 8.5 por ciento respecto a lo recaudado en 2024, afirmó Juan Pablo de Botton.

En entrevista, el secretario de Administración y Finanzas de la capital, explicó que el resultado fue posible por un aumento de 21.7 por ciento anual en la captación de ingresos locales.

Los recursos propios de la CDMX fueron impulsados por aumentos en la recaudación del Impuesto sobre Nómina, de 37.5 por ciento y de Predial, de 21.8 por ciento.

Sobre el tema del predial, indicó que las reglas para los descuentos en adeudos de años atrasados se publicarán a más tardar el próximo viernes, pero adelantó que beneficiarán a todas las más de 2 millones 400 mil cuentas registradas en la capital, con la exención de multas y recargos de años anteriores, pero sí deberán pagar actualizaciones.

“Por supuesto que el mayor beneficio viene para las más de 800 mil cuentas de pequeñas propiedades y pequeños comercios”, refirió.

Por otra parte, dijo que la Ciudad de México continúa siendo la única entidad federativa con más del 50 por ciento de recaudación local y con mayor recaudación propia del país.

Explicó que los resultados preliminares dan cuenta de una reducción de la deuda pública de 0.6 por ciento en términos reales.

El gasto neto total ascendió a 318 mil 165.2 mdp, monto mayor en 3.9 por ciento respecto al ejercicio fiscal de 2024.

Al mismo tiempo, aumentó incrementando la inversión pública en la Ciudad de México, en 9.5 por ciento, apuntó el funcionario.

“Estamos hablando de una inversión observada en todo 2025 de 59 mil millones; particularmente la inversión pública que proviene de los recursos locales son 50 mil 354 mdp”, precisó.

“Para 2026 habrá un incremento adicional en la inversión pública: el presupuesto del Metro se elevará a 25 mil mdp para que sea el mayor en su historia, el de agua 27 por ciento y obras más de 30 por ciento, además del presupuesto del sector movilidad”, dijo.

Añadió que todavía en 2026 se reforzará la inversión pública presupuestal.

“En dos años estaremos incrementando 55 por ciento la inversión pública, combinado con una disminución de la deuda en términos reales”, subrayó.