Ingresos públicos superan en 127 mmdp a lo programado

La captación tributaria al cierre de noviembre ascendió a 4 billones 906 mil 200 millones de pesos, lo que representó un incremento real anual de 4.6 por ciento, sumando tres años consecutivos al alza. [Fotografía. Shutterstock]

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que entre enero y noviembre del presente año, los ingresos presupuestarios superaron en 126.6 mil millones de pesos lo programado, impulsados por el dinamismo de los ingresos no petroleros, especialmente, por la recaudación tributaria.

Sumaron 7 billones 217 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 5.9 por ciento, el más significativo en los últimos nueve años, para un periodo similar.

“Los ingresos presupuestarios mostraron un comportamiento positivo, hilando cinco años consecutivos de crecimiento, impulsados por la solidez de los ingresos no petroleros, que crecieron 4.4 por ciento real anual y se ubicaron 117 mil millones de pesos por encima de lo previsto en el programa”, señaló la dependencia.

La captación tributaria al cierre de noviembre ascendió a 4 billones 906 mil 200 millones de pesos, lo que representó un incremento real anual de 4.6 por ciento, sumando tres años consecutivos al alza.

“Este desempeño obedeció a la ampliación de la base gravable, el combate al contrabando y la incorporación de herramientas digitales en los procesos administrativos y de fiscalización. Frente al programa, los ingresos tributarios superaron lo esperado en 99 mil millones de pesos”, destacó la dependencia en su reporte.

Incrementa la recaudación de ISR e IVA

A lo largo de 11 meses, las arcas públicas superaron las expectativas en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De manera desagregada, Hacienda detalló que los ingresos por concepto del ISR se ubicaron 70 mil millones de pesos por encima del monto programado y crecieron 5.4 por ciento real anual.

“(Todo esto) en un entorno de resiliencia del empleo formal, mayores salarios reales y aumento de los dividendos empresariales”, indicó Hacienda.

Por otra parte, la recaudación por concepto del IVA superó en 42 mil millones de pesos lo previsto en el programa y registró un crecimiento real anual de 1.3 por ciento.

“Esto como resultado de la resiliencia del consumo interno, un mayor tipo de cambio promedio respecto a 2024 en la primera mitad de 2025 y el fortalecimiento de la fiscalización aduanera”, precisó la dependencia.

En el mismo renglón tributario, los ingresos por impuestos a las importaciones superaron lo calendarizado en 16.4 mil millones de pesos y crecieron 19 por ciento real anual, tasa superior al promedio real del último decenio (10.9 por ciento).

“Este desempeño derivó del fortalecimiento de la vigilancia en aduanas, la aplicación del régimen para mercancías de bajo valor (de minimis) y los ajustes al esquema arancelario para países sin acuerdos comerciales vigentes con México”, resaltó la dependencia que dirige Edgar Amador Zamora.

No obstante, en producción y servicios los ingresos fueron menores a lo programado, en 39.7 mil millones de pesos.

Analistas advierten de señales de desaceleración

A pesar de estos resultados, Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa, consideró que ya comienzan a aparecer señales de una moderación en el dinamismo de los ingresos.

“Al observar únicamente los datos de noviembre, el IVA registró una contracción anual superior a 27 por ciento, mientras que el ISR creció 3.7 por ciento real anual en el mes, una tasa claramente inferior al crecimiento acumulado en los primeros once meses del año”, dijo.

Por lo tanto, consideró que esta desaceleración es consistente con el comportamiento reciente de la actividad económica.

“Durante los primeros tres trimestres del año, la economía apenas creció 0.1 por ciento anual, con una contribución marginal del consumo privado y una aportación negativa de 1.8 puntos porcentuales de la inversión física. En este contexto, la debilidad del mercado interno comienza a reflejarse de forma más clara en los flujos tributarios de corto plazo”, puntualizó.

Asimismo, cabe resaltar que, al excluir el apoyo del Gobierno Federal otorgado a Pemex para la recompra de su deuda por 253.8 mil millones de pesos, los ingresos presupuestarios se quedarían cortos en 127.1 mil millones de pesos.

Por otra parte, el gasto público presentó un avance de 91.7 por ciento respecto a lo calendarizado para el año. “Garantizando la provisión oportuna de bienes y servicios, así como el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar y de la inversión productiva”, subrayó Hacienda.

En tanto, la inversión física ascendió a 685 mil millones de pesos entre enero y noviembre del presente año, lo que representó un desplome de 27.5 por ciento real anual, su mayor caída en 30 años.