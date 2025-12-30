Exportaciones de crudo se desploman 50% en noviembre

Los ingresos por exportaciones de petróleo crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) apuntan a cerrar el año en niveles no vistos en los últimos 25 años, luego de que en noviembre ascendieron apenas a 925.4 millones de dólares, una caída de 50 por ciento frente al mismo mes de 2024, según datos del reporte operativo mensual de la petrolera.

De esta manera, entre enero y noviembre del presente año, la petrolera acumuló 12 mil 337 millones de dólares por ventas externas de ‘oro negro’, una cifra que, aun sin considerar los datos de diciembre, apunta a un retroceso comparable con los ingresos promedio registrados a principios del presente siglo.

Entre el año 2000 y 2002, Pemex ingresaba anualmente entre 13 y 14 mil millones de dólares por exportaciones de petróleo crudo, e incluso, logró registrar un máximo histórico de 49 mil 379 millones de dólares durante 2011, gracias a un precio del barril de petróleo que superó los 101 dólares.

(Gráfico: El Financiero)

La contracción de los ingresos petroleros responde, en buena medida, al ‘giro de timón’ de la política energética del país iniciado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum, una estrategia que prioriza el procesamiento interno de crudo y reduce el énfasis en las exportaciones como fuente de divisas.

‘Tijerazo’ al mercado externo

El Plan Estratégico de Pemex para el periodo 2025-2035 contempla que, para el cierre del sexenio actual, el país únicamente exportará 380.3 mil barriles diarios de petróleo crudo, lo que representaría un ‘tijerazo’ de 52 por ciento en comparación con los 806.2 mil barriles diarios que se vendieron en 2024.

Apenas en septiembre, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, afirmó que la petrolera ya no está trabajando para el mercado internacional “No nos interesa andar exportando petróleo crudo, lo que extraemos y producimos es para el pueblo de México”, dijo.

Argumentó que esta decisión está basada en fortalecer la seguridad energética del país y contar con el suficiente petróleo crudo para alimentar al Sistema Nacional de Refinación (SNR).

El Paquete Económico 2026 visualizó que México solo exportará 521 mil barriles diarios de crudo el próximo año, lo que representará una caída de 15.4 por ciento respecto a los 616 mil barriles diarios que se esperan para el presente año. A partir de 2027, las exportaciones no superarán los 500 mil barriles.

Daniela Balbino, especialista en finanzas públicas, señaló que la caída en los ingresos petroleros también se debe a que Pemex no logró cumplir con el objetivo de producción establecido en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).

“La proyección de los CGPE estimaba una producción de hidrocarburos de 1 millón 714 mil barriles diarios para 2025, sin embargo, la producción mensual promedio al cierre de noviembre es de 1 millón 633 mil barriles diarios, lo que queda por debajo del pronóstico para este año”, dijo.

Agregó que las finanzas públicas no solamente se verán impactadas por los menores ingresos por exportaciones petroleras, sino también por las transferencias que realiza el Gobierno para apoyar a la petrolera.

“Al cierre del próximo año, considerando el presupuesto previsto y el monto modificado de 2025, Pemex habrá recibido un total de 2.16 billones de pesos entre 2016 y 2026, todos estos recursos en el transcurso de tan solo una década”, apuntó.

Disminuyen envíos a Cuba

Pemex no brinda información detallada de los países a los que les vende crudo; sin embargo, el reporte 6K publicado por la petrolera el pasado 15 de diciembre reveló que, al cierre de septiembre, Gasolinas Bienestar exportó 17.2 mil barriles de petróleo crudo y 2 mil barriles diarios de petrolíferos a Cuba, lo que representó una disminución anual de 45 y 31 por ciento, respectivamente.

“Estas exportaciones equivalen a un monto de 7.9 mil millones de pesos y representan el 3.3 por ciento de las exportaciones totales de petróleo crudo y el 1.8 por ciento de las ventas totales de exportación de productos derivados del petróleo”, se puede leer en el informe.

De acuerdo con el reporte operativo de la petrolera, el 57.2 por ciento de las exportaciones de crudo tienen como destino el continente americano, principalmente a Estados Unidos, con un total de 308.1 mil barriles diarios, mientras que el 24.5 por ciento se manda a Europa y el restante 18.3 por ciento a países del Lejano Oriente.