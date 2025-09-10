‘Lo que producimos es para el pueblo de México’: A Pemex ya no le interesa exportar petróleo crudo

El Paquete Económico 2026 reveló que México sólo exportará 521 mil barriles diarios de crudo durante el próximo año. (Foto: Cuartoscuro)

La visión estratégica de la actual administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) está basada en conservar la soberanía nacional, por lo que la petrolera ya no está trabajando para el mercado internacional.

“A nosotros no nos interesa andar exportando petróleo crudo, lo que extraemos y producimos es para el pueblo de México”, afirmó Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex.

Durante la inauguración del 6º Congreso Internacional de Energía, el director de Pemex recordó la importancia de fortalecer la seguridad energética y contar con el suficiente petróleo crudo para alimentar las refinerías del país.

El Paquete Económico 2026 reveló que México sólo exportará 521 mil barriles diarios de crudo durante el próximo año, lo que representa una caída de 15.4 por ciento respecto a lo que se espera vender en este año y su menor nivel histórico.

Además, a partir de 2027, las exportaciones petroleras no superarán el techo de 400 mil barriles diarios, por lo que dejarán de ingresar dólares por ventas petroleras.

¿Qué pasará con las deudas de Pemex?

Víctor Rodríguez se comprometió a saldar las deudas con proveedores y contratistas para finales de este año.

“Ya estamos liquidando todos nuestros adeudos, todas nuestras cuentas. Entonces, eso lo vamos a concluir en el resto del año, creamos un vehículo especial que nos está permitiendo pagar y vamos a poder cumplir”, dijo.

Detalló que se está priorizando el pago a pequeñas empresas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, que son las que más han sufrido el retraso de pago.

“Estamos trabajando día y noche para hacer los pagos correspondientes, ya que cuando les pagamos a los proveedores ellos vuelven a invertir, ahí radica la importancia”, aseveró.

Calificación de Moody’s y Fitch hacen fuerte a Pemex

Además, el director general de Pemex señaló a El Financiero que el alza de calificación de Moody’s y Fitch es una oportunidad que deben aprovechar.

“Por eso estamos concentrados en realizar pagos a proveedores, cumplir con los vencimientos de la deuda, aprovechar los apoyos de Hacienda y SENER e implementar nuestro excelente programa estratégico 2025-2035”, dijo.

Respecto al tema del huachicol, el director de Pemex apuntó que están trabajando en coordinación con la Secretaría de la Defensa, Marina y Protección Ciudadana para presentar más resultados.

“Cada mañanera salen anunciados lo que estamos haciendo, lo último fueron los decomisos a barcos y (los arrestos) de personas por presuntos delitos, estamos trabajando”, apuntó.

Adelantó que tienen grandes planes para Veracruz, como el proyecto más grande del sexenio de exploración y producción en el norte del estado.