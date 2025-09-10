Recortes presupuestales ‘chocan’ contra metas de inversión y expansión de Pemex y CFE, alerta IMCO

Pemex tiene el objetivo de elevar la producción de hidrocarburos a 1.8 millones de barriles diarios. (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrán recursos insuficientes para poder alcanzar sus metas de expansión y fortalecimiento durante el próximo año, indicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Reducción en el gasto de la CFE

De manera particular, el think tank señaló que la CFE pasará de un gasto total de 945.6 a 901.4 mil millones de pesos durante el próximo año, lo que representaría una reducción de 7.9 por ciento en términos reales.

“Esta caída resulta contradictoria al compararse con el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, que en su conjunto prevé 624.6 mmdp en inversiones para ampliar y modernizar las redes eléctricas y desarrollar nueva capacidad de generación”, indicó en un reporte.

Por ejemplo, se estima que para la ampliación de redes eléctricas se requiere en promedio 27.3 mil millones de pesos anuales, sin embargo, de los 61.1 mmdp que invertirá la CFE en 2026, únicamente 10.3 mmdp se destinarán a proyectos de transmisión eléctrica.

“Este monto es apenas una fracción (6.3 por ciento) de los 163.5 mmdp que se pretenden invertir en el marco del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030”, aseveró la organización que lidera Valeria Moy.

Aunque este monto irá acompañado de los recursos que recaude CFE Capital con la emisión de la Fibra E, anunciada el 8 de septiembre de 2025, alcanzar el objetivo de inversión del Gobierno Federal requiere acelerar las inversiones en la red eléctrica.

“Dados los tiempos de desarrollo de los proyectos de transmisión, para cosechar los resultados hacia el final de la administración, se requieren mayores montos asignados a la transmisión eléctrica en el PPEF 2026”, advirtió el IMCO.

Reducción en el gasto total de Pemex

Pemex se encuentra en una situación similar, ya que el gasto total desciende de 1.43 a 1.17 billones de pesos en 2026, lo que representa una contracción de 21 por ciento en términos reales.

“En 2025 el gasto programable de Pemex cayó, pero el Plan Estratégico de Pemex 2025–2035 requiere elevar los niveles de inversión de forma sostenida, por lo que el PPEF 2026 será la primera prueba de coherencia entre metas y recursos”, se puede leer en el análisis del IMCO.

Pemex tiene el objetivo de elevar la producción de hidrocarburos a 1.8 millones de barriles diarios, pero hoy produce, apenas, de 1.648 MMbd y acumula una deuda financiera bruta total de 1.87 billones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2025.

“Para que estas metas resulten viables, el Plan tendría que ir acompañado de un mayor gasto programable destinado a exploración y producción”, puntualizó.

Según lo estipulado en el Plan Estratégico de Pemex, 2026 será el último año en que la empresa reciba aportaciones económicas del Gobierno Federal.

Ante este panorama, revertir el declive de la plataforma de producción de Pemex dependerá en buena medida de la capacidad de la empresa de atraer inversiones a través del vehículo de inversión que operará Banobras, el cual pretende ejercer 250 mil millones de pesos en 2025, mientras que los montos estimados para 2026 no se han revelado.