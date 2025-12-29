Actualización de tarifas del ISR 2026: ¿Qué contribuyentes pagarán menos?

La Secretaría de Hacienda actualizó la Tabla de Cobro del ISR 2026 conforme a la ley.

Año nuevo, ¿impuestos nuevos? La Ley de Ingresos 2026 aprobada por el Congreso de la Unión prevé aumento en el pago que los contribuyentes realizan al SAT. Una de las medidas que entra en vigor este 1 de enero se relaciona con la Tabla de Cobro del ISR 2026.

Este tabulador se actualizó conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De acuerdo con el artículo 152 de esa norma, las tarifas se actualizan cuando la inflación acumulada supera el 10 por ciento.

Según los datos de la inflación en México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el alza de precios alcanzó el 13.21 por ciento, lo que obliga a ajustar la medida del pago de ISR.

¿Quiénes pagarán menos de ISR?

Con la publicación de la Miscelánea Fiscal 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció el impacto de la inflación en México y modificó los límites inferior y superior de los rangos para el pago del ISR.

Debido a esa medida, los contribuyentes que serán beneficiados son aquellos que perciben un sueldo de 9 mil 587.5 pesos, monto por arriba del salario mínimo 2026.

¿Por qué se les puede considerar los ganones? Porque esos contribuyentes quedarán en el rango exento o con carga mínima de ISR.

De acuerdo con la medida, los trabajadores asalariados que no reciban aumento de sueldo se podrían beneficiar en 2026 con el menor pago de ISR al caer un intervalo de menor impuesto,

¿Quiénes pagarán más por las actualización de las reglas del ISR?

Entre los trabajadores que sí serán afectados con la actualización de las Tablas de Cobro del ISR 2026 en México están aquellos que tienen un salario de 9 mil 600 pesos. Todas esas personas tendrán que pagar 184.32 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

Además, a partir del 1 de enero, un trabajador con un ingreso de entre 10 mil 135.12 pesos y 86 mil 022.11 pesos mensuales pagará una cuota fija de 194.59 pesos y una tasa de 6.40 por ciento sobre el excedente del límite inferior.

Durante este 2025, los trabajadores con sueldo de entre 8 mil 952.50 y 75 mil 984.55 pagaban una cuota fija de 171.88 y una tasa de ISR de 6.40 por ciento sobre el excedente del límite inferior.

Con esta medida, aquellas personas que ganen un poco más del salario mínimo pagarán más impuestos, por lo que su ingreso neto quedaría por debajo del mínimo.

Y a todo esto, ¿qué es el Impuesto Sobre la Renta?

Es un tributo que se aplica a los ingresos de personas físicas o morales (empresas). El cálculo del ISR se realiza a través de una tasa, la cual, puede variar según el tipo de ingreso y la cantidad recibida.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece quienes están obligados a cubrir el pago de este impuesto, los cuales son: