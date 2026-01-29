Calcula bien tus tiempos: AICM ofrece nueva opción de estacionamiento

A partir de este jueves 29 de enero fue habilitado un estacionamiento alterno del AICM.

En un esfuerzo por mitigar los efectos de la saturación en sus casetas de estacionamiento tradicionales y evitar cuellos de botella en los accesos a las terminales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) habilitó este jueves una nueva alternativa para los usuarios que decidan llegar en vehículo propio.

La medida, que entró en operación desde las 05:00 horas del jueves 29 de enero y permanecerá vigente las 24 horas del día hasta nuevo aviso, busca ofrecer una solución ante los trabajos de mantenimiento, remodelación y construcción que actualmente se realizan en los estacionamientos ubicados en las terminales principales del aeropuerto capitalino.

¿A dónde estacionarse por las obras del AICM?

La alternativa consiste en un estacionamiento complementario habilitado en la puerta seis del Estadio GNP, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde los pasajeros pueden dejar su vehículo resguardado y abordar unidades de transporte gratuito hacia las terminales del AICM.

Este ‘vuelo terrestre’ está pensado para agilizar la llegada de los viajeros a sus zonas de abordaje, particularmente en momentos de alta demanda, y así fomentar que consideren con mayor antelación sus tiempos de traslado. El servicio de transporte corre a cargo de unidades con imagen institucional habilitadas para atender la demanda en ambos sentidos.

¿Cuál es el costo del estacionamiento alterno del AICM?

Los costos del estacionamiento alterno en el Estadio GNP, según el propio aeropuerto, rondan 40 pesos por hora con un máximo de 350 pesos por día, una tarifa competitiva si se compara con los estacionamientos clásicos del AICM, que históricamente han reportado tarifas más altas durante estancias prolongadas.

El AICM también recordó a los viajeros la importancia de calcular bien sus tiempos, recomendando llegar con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales, incluidos los traslados desde el estacionamiento alterno hasta la terminal.

Con esta estrategia temporal, las autoridades aeroportuarias buscan reducir la congestión vial y ofrecer mayor seguridad operativa en una de las terminales más transitadas de América Latina, mientras continúan las obras que forman parte de la modernización integral del aeropuerto.