AICM cierra pasillo completo en salas de espera en la Terminal 1: Así queda la distribución de vuelos

La administración aeroportuaria pidió a los pasajeros anticipar su llegada para checar en qué punto de inspección podrán acceder. (Foto: Cuartoscuro)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó este viernes 30 de enero el cierre total de un pasillo en la Terminal 1, como parte de los trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en sus instalaciones.

La medida impacta directamente a los pasajeros que transitan por las salas de última espera y modifica la distribución de accesos a vuelos nacionales e internacionales.

A través de un mensaje en redes sociales, el AICM indicó que el cierre corresponde a las salas de última espera de las posiciones 14 a la 17, lo que implica el confinamiento de esta zona y el bloqueo completo del pasillo que conecta dichos espacios dentro de la terminal.

La administración aeroportuaria pidió a los pasajeros anticipar su llegada, atender las indicaciones del personal y revisar con anticipación los puntos de acceso habilitados, con el objetivo de evitar retrasos o confusión durante el proceso de abordaje.

Cómo queda el acceso a vuelos nacionales en la Terminal 1

Según el mensaje, el ingreso a vuelos nacionales deberá realizarse exclusivamente por las puertas 1 y 2 de la Terminal 1, utilizando los siguientes puntos de inspección:

Bravo 1

Alfa 2

El AICM recordó que todos los pasajeros deberán presentar pase de abordar e identificación oficial vigente al momento de cruzar los filtros de seguridad.

Acceso a vuelos internacionales tras el cierre del pasillo

Para los pasajeros con vuelos internacionales, el acceso se realizará por las puertas 3 y 8 de la Terminal 1, a través de los puntos de inspección:

Delta

Golfo

Durante el proceso de seguridad, los usuarios deberán retirarse objetos metálicos, accesorios personales y colocar por separado los aparatos electrónicos sin estuche.

Además, líquidos o geles mayores a 100 mililitros no podrán ingresar, conforme a la normativa vigente.

Nueva opción de estacionamiento por obras en el AICM

El AICM informó que, debido a trabajos de mantenimiento, remodelación y construcción de estacionamientos, ofrecerá una alternativa de estacionamiento externo para reducir la saturación vial.

Desde el jueves 29 de enero, a partir de las 5:00 horas y hasta nuevo aviso, los usuarios podrán utilizar el estacionamiento del Estadio GNP, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Desde ahí, el aeropuerto ofrecerá transporte gratuito las 24 horas hacia las terminales.

La llegada y salida del servicio será en la bahía de Autobuses de la Terminal 2, con conexión gratuita mediante aerotrén y transporte interterminal hacia la Terminal 1, sin necesidad de pase de abordar.

El costo del estacionamiento será de 40 pesos por hora, con un máximo de 350 pesos por día.