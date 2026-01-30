¿Aeropuerto en Tizayuca? Especialistas piden considerar construcción para desahogar al AICM

Retomar el proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco (NAIM) o hacer un puerto aéreo en Tizayuca, Hidalgo, son algunas de las opciones que especialistas ven viables para aliviar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En un conservatorio sobre los servicios aeroportuarios de la CDMX, organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el exsecretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) apuntó que aún falta un aeropuerto que ayude con la movilidad en el país.

“No hay más opción que construir un aeropuerto en la zona y que los estudios técnicos han marcado desde hace más de 40 años”, dijo en el foro, y apuntó que esa es la única solución, pues no hay más espacio aéreo.

Por ello, una opción sería un aeropuerto en Tizayuca o retomar el NAIM, por la conectividad que alguna de esas opciones daría. Cabe destacar que el NAIM estuvo en construcción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y fue Andrés Manuel López Obrador quien decidió cancelar el proyecto en Texcoco en 2018.

Ramírez dijo que el financiamiento de un puerto aéreo puede surgir de la unión entre el Gobierno y la iniciativa privada, y recordó que en su momento Carlos Slim tuvo interés en el NAIM.

En tanto que José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), comentó que los gobiernos han intentado resolver la saturación en el AICM sin éxito y que lo ideal sería construir en Texcoco o Tizayuca.

Covarrubias igualmente destacó que mientras no haya posibilidad de construir un nuevo aeropuerto, la opción más viable es dar prioridad al AICM, pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no cuenta con suficientes plataformas.

¿Un aeropuerto en Tizayuca?

También en 2019, tras la cancelación del NAIM, el entonces vocero de la ASPA, Mauricio Aguilera, señaló como posibilidad la construcción de un aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo, en lugar de la ampliación en la base de Santa Lucía que después dio paso a la creación del AIFA.

“En el largo plazo Santa Lucía no será una opción, nunca va a tener la capacidad completa, ni siquiera combinado con el AICM y Toluca. Tizayuca es una opción (a largo plazo)", aseguró Aguilera en 2019.

El 25 de febrero de 2015, López Obrador dijo que la mejor plaza para construir un aeropuerto era Tizayuca.

Sin embargo, tras convertirse en presidente electo en 2018 y cancelar la construcción del NAIM con una consulta ciudadana, AMLO determinó la ampliación de la base aérea de Santa Lucía para su proyecto del AIFA.

