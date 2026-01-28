Detienen a presunto líder de Los Elmos: ¿Qué sabemos del grupo que invade casas en Tláhuac?

El líder de Los Elmos había sido detenido en 2022 por el delito de robo de vehículo sin violencia.

En la alcaldía Tláhuac, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Jesús Antonio ‘N’, presunto líder de ‘Los Elmos’, grupo delictivo que opEera en dicha demarcación con la invasión de predios y casas.

El grupo de ‘Los Elmos’ se dedica al narcomenudeo, robo, así como la invasión de predios y casas.

El hombre fue detenido en posesión de 253 dosis de aparente marihuana a granel, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, un dispositivo telefónico y un vehículo de alta gama, en calles de la alcaldía Tláhuac.

Los efectivos de la SSC fueron a la colonia Asunción, donde montaron estrategias de vigilancias fijas y móviles que les permitieron ubicar, en la esquina de la calle Mariano Escobedo, a una persona que se encontraba al interior de un vehículo color gris, donde manipulaba un arma de fuego.

Así fue el operativo en el que detuvieron al integrante de ‘Los Elmos’ en Tláhuac

Al presunto integrante del grupo de ‘Los Elmos’ también le aseguraron 58 bolsas de plástico transparente con la misma sustancia, 195 bolsitas de plástico con una piedra color blanco con características de cocaína, un arma de fuego corta con un cargador y cuatro cartuchos útiles, un dispositivo telefónico, dinero en efectivo y un vehículo con placas de Michoacán.

Los policías detuvieron al hombre de 32 años, le informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación jurídica.

Tras realizar un cruce de información, se pudo saber que el detenido cuenta con una presentación ante el agente Ministerio Público en el año 2022 por el delito de robo de vehículo sin violencia.

¿Qué sabemos del Cártel de Tláhuac?

Los Elmos serían una de las facciones del Cártel de Tláhuac el cual está ligado a los Beltrán Leyva, que apareció desde 2012.

La organización estuvo liderada por Felipe de Jesús Pérez, alias ‘El Ojos’ cuyo delito principal era el narcomenudeo.

Dicho cártel no solo opera en Tláhuac sino también en alcaldías como Milpa Alta, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Xochimilco. Incluso en la zona oriente del Estado de México, como Chalco.

Tras la muerte de ‘El Ojos’, su familia quedó a cargo de la organización y quedó liderada por su esposa María de los Ángeles Ramírez Arvizu, su esposa.

*Con información de Quadratín