En llamada con Trump se habló de seguridad y comercio: Claudia Sheinbaum

“Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien”, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum tras sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien, dijo, la invitó a visitar Estados Unidos aunque no fijaron una fecha.

La mandataria, en la conferencia matutina, comunicó que la llamada, que duró alrededor de 40 minutos, fue cordial y amable, en la que abordaron temas comerciales y de seguridad.

En torno a la publicación de The Wall Street Journal en la que se da a conocer que una “redada secreta” del FBI capturó en territorio mexicano al exatleta olímpico Ryan Wedding, reiteró que su gobierno nunca aceptará operaciones conjuntas de fuerzas federales de Estados Unidos en México.

No obstante, presumió que “cuatro (delincuentes) de los 10 más buscados en todo el mundo por el FBI los han detenido fuerzas mexicanas”.

Negó que en la llamada con Trump se haya abordado el tema del envío de petróleo de parte de México al régimen de Cuba. Sin embargo, acotó, “lo ha abordado el canciller (Juan Ramón de la Fuente) con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria que es muy importante”.

En materia económica, explicó que planteó al político republicano el interés de su gobierno de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúe siendo trilateral, es decir, con Canadá.

“Sí lo mencionó (el presidente Trump) en la conversación. Nosotros planteamos que seguimos manteniendo el acuerdo (el T-MEC) con los tres países. Y sí, mencionó lo mismo que ha mencionado públicamente”, comentó.

Afirmó que “se mantiene la revisión”, y no la renegociación del acuerdo comercial.

Refirió, sin embargo, que el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, ha manifestado el interés de Washington de “aumentar las reglas de origen en algunos otros temas que no sólo sea el automotriz”.

“Ellos mismos reconocen que México tiene el mejor acuerdo de todo el mundo. Y seguimos avanzando, tanto en las tarifas que tenemos ahora, como en lo que ellos llaman las ‘barreras no tarifarias’, como en lo que ellos tienen interés para la revisión del tratado”, añadió Sheinbaum.

Sheinbaum niega ‘Golpe de Estado’

Claudia Sheinbaum indicó que “es absolutamente falsa” la afirmación de que los más de 50 consulados de México en Estados Unidos forman parte de una estrategia para influir en la política y las elecciones estadounidenses para dar un “golpe de Estado encubierto”, como lo afirma el periodista estadounidense Peter Schweizer en su libro El golpe invisible, promovido por Trump.

Aseguró que este tema no fue abordado con Donald Trump y remarcó que los consulados mexicanos se dedican a la protección de los mexicanos que viven en la Unión Americana.