Hay ‘esperanza’ para el T-MEC: ‘Tenemos avances, pero no podemos decir más’, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay avances en los diálogos comerciales por el T-MEC con Estados Unidos. (Cuartoscuro/Shutterstock)

Luego de una llamada telefónica con Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existen avances en temas comerciales en torno al T-MEC, aunque se reservó dar mayores detalles.

Señaló que, aunque todavía no hay definiciones concretas sobre los asuntos que preocupan tanto a Estados Unidos como a México en la revisión T-MEC, las conversaciones y negociaciones “avanzan muy bien”.

“Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más (...). Todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien. Ellos reconocen que México tiene el mejor acuerdo de todo el mundo, tanto en las tarifas que tenemos ahora como en lo que ellos llaman las barreras no arancelarias, así como en lo que les interesa para la revisión del tratado”, comentó durante conferencia de prensa.

La mandataria indicó que en los próximos días el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dará más detalles sobre las reuniones que sostuvo con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, y con el embajador Jamieson Greer.

Adelantó que en esos encuentros, los representantes estadounidenses plantearon un aumento en las “reglas de origen” para diversas industrias, incluida la automotriz.

Trump admite resultados en materia de seguridad

Otro de los temas abordados durante la llamada entre ambos mandatarios fue el de seguridad. Sheinbaum señaló que Trump reconoció avances en esta materia, pese a que en fechas recientes insistió en la posibilidad de realizar operaciones contra el crimen organizado en territorio mexicano.

“Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos en que vamos muy bien y, en el tema comercial, hablamos de varios asuntos que seguimos conversando y avanzando”, apuntó.

La presidenta negó que durante la conversación se abordara, a petición de Trump, la entrega de más criminales mexicanos solicitados por autoridades estadounidenses o la posibilidad de enviar militares para combatir al crimen organizado.

También rechazó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizara una operación en México para la detención de Ryan Wedding, exatleta olímpico señalado por el tráfico de cocaína.

Insistió en la versión oficial disponible hasta el momento, según la cual Wedding se habría entregado en la Embajada de Estados Unidos en México, sin la intervención directa de agentes del FBI en territorio nacional, como se especuló.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales, estatales o municipales de Estados Unidos en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información y nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas, eso tiene que quedar muy claro”, respondió ante el cuestionamiento de una reportera.