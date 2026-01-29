Obsequios que se aquilatan

Si juzgáramos cómo le fue al secretario de Economía ayer en su visita a Washington a partir del obsequio que se llevó, podríamos decir que estupendamente. Marcelo Ebrard compartió ayer que “al término del lunch, Howard Lutnick me hizo el regalo más especial y conmovedor que me han dado en 45 años de servicio: un fragmento de las Torres Gemelas dedicado a la memoria de su hermano Gary y de 657 colaboradores que perdieron la vida el 11-09-2001. Mi gratitud !!”. No sabemos el detalle de lo que se haya negociado con miras a la revisión del TMEC, pero el detalle que recibió de su contraparte estadounidense es de esos que se aquilatan.

Reginaldo, el mejor “amigo del PAN”

Con completa sorna, el dirigente nacional panista, Jorge Romero, declaró públicamente al diputado federal del PT Reginaldo Sandoval como el mejor “amigo del PAN”. Frente a sus diputados y senadores reunidos en Mérida, el joven Romero expresó: “A nuestro querido Reginaldo, lo saludo a nuestro querido amigo Reginaldo. Yo lo conozco, si me estás oyendo, le voy a dar un abrazo”. ¿Y por qué? El líder azul explicó a panistas: porque “nos dejó claro, como país, cómo están las cosas, ¿qué nos dijo? A todos los medios allá en San Lázaro, cuando dijo: ya tenemos el Poder Ejecutivo, ya tenemos el Poder Legislativo, y ya controlamos al Poder Judicial. ¿Hará falta una reforma electoral?”. Al menos lo felicitó porque “esté teniendo identidad propia” al oponerse a la reforma.

Diputados, ignorados en el tema del T-MEC

A pesar de que diputados de Morena, PAN, MC y PRI han solicitado a la Jucopo de la Cámara Baja que se forme una Comisión de Seguimiento de las negociaciones para la revisión del T-MEC, nomás no han sido escuchados. Son ya varias veces que se ha planteado al presidente de esa instancia, Ricardo Monreal. “El tema no se ha tocado en las reuniones de la Jucopo”, nos confesó el vicecoordinador morenista en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar. Por eso, el vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez, nos adelantó que la semana próxima, en las primeras sesiones del periodo ordinario, que inician desde el domingo, presentará un Punto de Acuerdo para presionar.

Víctimas de la delincuencia

Con la novedad de que, durante la gira de la presidenta Sheinbaum a Tamaulipas el fin de semana, trabajadores del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, Cepropie, fueron víctimas de la delincuencia en la peligrosa carretera 57 Norte, en Matehuala, San Luis Potosí. Delincuentes robaron al personal, quienes viajan sin protección, cámaras, computadoras y antenas. Cepropie es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación cuya principal función es documentar las actividades públicas del presidente en turno en video y audio.

Batalla en la Cuauhtémoc

Con un exámen toxicológico, con el que busca desvirtuar las acusaciones en su contra, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc, puso en marcha la “Operación Verdad”, una plataforma que, dijo, busca combatir la desinformación, noticias falsas y ataques digitales contra su administración, que inlcuyen señalamientos por presunto consumo de sustancias prohibidas. La víspera, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que la Contraloría “ya está viendo” la acusación de presunta simulación de competencias en la Cuauhtémoc, por hasta 11 millones de pesos, para obtener contratos públicos.

PT impugnará resultados en Oaxaca

Benjamin Robles, comisionado nacional del PT, anunció que impugnarán los resultados de la consulta de revocación de mandato de Oaxaca ante las irregularidades registradas. El petista denunció que hay entre 270 mil y 300 mil votos inexistentes a favor de que continúe Salomón Jara al frente de la gubernatura e incluso pagos de hasta 5 mil pesos para movilizar votantes. Robles fue más allá y llamó a Jara ‘usurpador’ de la gubernatura, lo que evidencia que las diferencias entre el PT y el gobernador son irreconciliables.