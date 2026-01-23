Detienen a Ryan Wedding, exsnowboarder y uno de los 10 más buscados del FBI; traficaba coca desde México

Ryan Wedding es exsnowboarder olímpico y uno de los 10 más buscados del FBI.

Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense, fue detenido este viernes 23 de enero tras ser identificado como uno de los líderes de una de las organizaciones de narcotráfico más violentas, informaron a NBC News dos funcionarios familiarizados con la investigación.

Wedding, de 44 años, figuraba entre los 10 criminales más buscados por el FBI y enfrentaba cargos por dirigir una organización transnacional de tráfico de drogas responsable de introducir alrededor de 60 toneladas métricas de cocaína al año a la ciudad de Los Ángeles, principalmente a través de camiones de carga provenientes de México.

El director del FBI, Kash Patel, había comparado a Ryan Wedding con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y con Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa, al destacar el nivel de violencia y el alcance internacional de la red criminal que presuntamente encabezaba.

FBI asegura Wedding es ‘la versión moderna de Pablo Escobar’

Sobre el operativo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el director del FBI partió rumbo a Estados Unidos con dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense detenida por autoridades mexicanas que figuraba entre los 10 más buscados del FBI, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente un día antes en la Embajada de Estados Unidos.

En noviembre, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitase la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.

El director del FBI, Kash Patel, declaró durante una rueda de prensa entonces que Wedding era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica.

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, afirmó.

¿Cuáles son las acusaciones de EU contra Ryan Wedding?

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que “Wedding es un exolímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional”, la cual mueve cada año 60 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego.

Tras cumplir su condena, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cártel de Sinaloa, la organización de ‘El Chapo’ Guzmán.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.

*Con información de EFE