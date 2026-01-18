Captura de Alejandro Rosales: Así fue como el FBI colaboró en su detención en Pachuca, Hidalgo

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en Pachuca, Hidaglo, tras un operativo conjunto entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó el arresto y explicó que el hombre tiene una orden de arresto con fines de extradición a Estados Unidos, por lo que es posible que en las próximas semanas comience el proceso para que las autoridades mexicanas lo entreguen.

El FBI ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que diera con su captura, y su colaboración con las autoridades mexicanas fue clave para su detención.

¿Cómo colaboró el FBI en la detención de Alejandro Rosales Castillo?

De acuerdo con la información de las autoridades mexicanas, el FBI cooperó con información sobre la ubicación de Alejandro Rosales, lo que permitió su captura en Hidalgo.

Los datos otorgados por el FBI sobre Alejandro Rosales permitieron que las autoridades locales realizaran labores de vigilancia en distintas zonas de Pachuca, así como recorridos de seguridad, lo que sirvió para que los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificaran al hombre por sus rasgos físicos. En el operativo también participó la Interpol.

¿De qué acusan a Alejandro Rosales Castillo?

El detenido es requerido por las autoridades de Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, donde posiblemente será juzgado en los próximos meses.

Se le acusa por delitos como:

Asesinato en primer grado.

Robo con arma.

Robo de vehículo.

Secuestro en primer grado.

Los datos indican que Alejandro Rosales es el presunto responsable del asesinato de Truc Quan ‘Sandy’ Ly Le, joven de 23 años.

El asesinato ocurrió el 15 agosto de 2016, luego de que se reportara la desaparición de la mujer con su auto, y que un par de días después fuera encontrada con una herida de bala en la cabeza.

Las investigaciones colocaron a Alejandro Rosales como el presunto responsable del asesinato, quien huyó hacia México, y el 24 de octubre de 2017 entró a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.