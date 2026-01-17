Embajador de EU en México celebra la captura de Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI

Alejandro Rosales Castillo, prófugo del FBI por casi una década, está en espera de su extradición a Carolina del Norte. (Foto: Cuartoscuro / @OHarfuch)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención de Alejandro Rosales Castillo, quien figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. El diplomático destacó que “la cooperación, la colaboración y la coordinación generan resultados reales”, señalando que este caso refleja el impacto de los esfuerzos conjuntos entre ambos países.

“Bajo el liderazgo de el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, mantenemos nuestro compromiso con una acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia.”, escribió Johnson en su cuenta de X.

Rosales Castillo fue capturado en Pachuca, Hidalgo, durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El operativo incluyó vigilancia constante en distintas zonas de Pachuca, así como recorridos estratégicos hasta identificarlo por sus características físicas. Las autoridades mexicanas actuaron con base en información proporcionada por el FBI, lo que permitió ubicarlo y detenerlo sin incidentes.

El FBI mantenía una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a la captura de Rosales Castillo, quien también contaba con ficha roja de Interpol y una orden de arresto con fines de extradición por múltiples delitos graves.

¿Quién es y qué hizo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI?

El director del FBI, Kash Patel, también emitió un mensaje celebrando la captura.

“Alejandro Rosales Castillo, uno de los Diez Prófugos Más Buscados desde 2017, fue arrestado en México el viernes. Se le busca por el asesinato en 2016 de su excompañera de trabajo, Sandy Ly Le, de 23 años, en Charlotte, Carolina del Norte, y permanecerá detenido a la espera de su extradición a Carolina del Norte”, afirmó.

Patel reconoció el trabajo conjunto entre distintas agencias y gobiernos: “Increíble trabajo del FBI Charlotte, y gracias a tantos socios que cumplieron: el Gobierno de México, Legat México, el Departamento de Estado, HSI, el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía de Charlotte-Mecklenburg y más”.

Alejandro Rosales Castillo se encontraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI desde 2017. Entre los cargos que pesan en su contra se encuentran asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención y destacó que este arresto se suma a la lista de cinco fugitivos de los 10 más buscados por el FBI que han sido capturados desde principios de 2025.

Según las autoridades, estos resultados son posibles gracias al intercambio constante de información y a los trabajos de inteligencia coordinados entre ambos gobiernos.