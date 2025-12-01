Ronald Johnson, embajador de EU en México, celebra ‘caída’ de “El Pichón”, operador de los Beltrán Leyva

Imagen ilustrativa. En Sinaloa fue abatido "El Pichón", presunto miembro de los Beltrán Leyva acusado por EU de narcoterrorismo (Foto: JOSÉ BETANZOS ZARATE/CUARTOSCURO)

El embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, dirigió un mensaje de felicitación al gobierno mexicano tras el abatimiento de Pedro Inzunza Coronel, “El Pichón”, presunto miembro del cártel de los Beltrán Leyva y operador de “El Chapo” Isidro Meza Flores.

En su cuenta de X, Johnson calificó la detención como un paso importante en el combate contra el narcotráfico y resaltó la colaboración entre las autoridades de ambos países.

“Felicidades al Gabinete de Seguridad por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro “N” (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por la Secretaría de Marina, en la que se aseguraron narcóticos, vehículos, laboratorios, armas y precursores químicos”, escribió.

“El Pichón” murió durante un enfrentamiento entre criminales y elementos de la Marina, en Guasave y Ahome en Sinaloa.

¿Quién era “El Pichón”, operador del “Chapo” Isidro?

“El Pichon”, del Cártel de los Beltrán Leyva enfrentaba acusaciones de narcotráfico en México y Estados Unidos.

En este último país, Pedro Inzunza contaba con una orden de extradición por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, por presunta asociación delictuosa para importación y distribución de fentanilo y cocaína.

“El Pichón” está señalado como narcoterrorista, que son aquellas personas que formen parte de una organización que provoca violencia en territorio estadounidense derivado del narcotráfico.

Así fue el enfrentamiento en el que murió “El Pichón”

De a cuerdo con la información proporcionada por la propia SSPC, el enfrentamiento en el que murió “El Pichón” ocurrió en la sierra de Choix, cuando elementos de la Marina Armada se toparon con un grupo criminal, luego de que ubicaron laboratorios e inmuebles, y se desató un tiroteo hasta culminar con dos civiles abatidos, entre ellos Inzunza Coronel.

El cuerpo de ‘El Pichón’ fue trasladado a una funeraria de la ciudad de Los Mochis custodiado por mas de 30 elementos de las fuerzas castrenses.

‘El Pichón’ era hijo de Pedro Inzunza Noriega ‘El Sagitario’, también acusado de lavado de dinero y narcotráfico en colaboración con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.