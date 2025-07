‘Me costó la carrera’: Chef de Pablo Escobar perdió todo tras trabajar con el narcotraficante

Ser contratado para preparar una cena de Navidad cambió por completo la vida de Darío Ramírez, quien a partir de ese momento se convirtió en el chef personal de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano.

“Fue mi gran error”, admitió el cocinero, quien, con una historia muy similar a la de Atanasio Reyes Vizcarra, chef de Arturo Beltrán Leyva, trabajó durante 12 años seguidos con el líder del Cártel de Medellín.

Tras el asesinato de Pablo Escobar el 2 de diciembre 1993, Darío Ramírez no solo se quedó sin empleo, sino que perdió todas sus oportunidades de trabajar como chef en otros espacios.

¿Cómo se conocieron el chef Darío Ramírez y Pablo Escobar?

Darío Ramírez brindó una entrevista en 2005 al diario colombiano Hoy, en donde a sus 60 años recordó como era trabajar con el narcotraficante Pablo Escobar, a quien conoció durante una Navidad.

En 1978 uno de sus amigos lo contactó para preparar la comida para esta festividad y él accedió. En esa ocasión, él tuvo que asistir a la Hacienda de Nápoles, un enorme predio en el que habitaba Pablo Escobar en la década de los 80.

Pablo Escobar y Darío Ramírez se conocieron en la Hacienda Nápoles, en donde el chef prestó sus servicios para una cena de Navidad. (Foto: Especial)

Este espacio era un sinónimo de la opulencia de Escobar Gaviria, quien fue el mayor narcotraficante en la historia de Colombia, explica el diario El País. Al llegar, Darío conoció a ‘El Patrón’.

“Yo nada más iba a trabajar en la Navidad. Allá me lo presentaron y quiso que trabajara con ellos. Y ese fue mi gran error, perdí mi carrera”, aseguró el chef para Hoy, en declaraciones retomadas por el diario La Jornada.

A partir de ese momento, la vida de Darío Ramírez se volvió caótica, pues aunque él solo se dedicaba a cocinar, tuvo que escapar de las autoridades colombianas que buscaban atrapar al narcotraficante en todo momento.

Incluso, hacia 1993 había involucrados agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la búsqueda de Pablo Escobar.

Darío Ramírez, el chef de Pablo Escobar, trabajó para él 12 años. (Foto: (Foto: jamesmollison.com)

Los agentes estadounidenses trabajaron en colaboración con las fuerzas de seguridad colombianas, de acuerdo con la BBC. Darío Ramírez explica que él no estaba haciendo nada ilegal, sin embargo, corría el riesgo de ser aprehendido por sus vínculos con el narcotraficante.

“Cuando llegaban a buscarlo, a mí me tocaba salir volado también, uno no podía dejarse coger ahí, así no estuviera haciendo nada malo”, comentó, ya que en las redadas las autoridades no hacían diferencia entre capos y personal no involucrado en el tráfico de drogas.

¿Qué comía Pablo Escobar?

Aunque Pablo Escobar contaba con el dinero suficiente para comer cualquier platillo lujoso, caro o extravagante que se le antojara, en realidad, ‘El Patrón’ era un hombre de gustos sencillos.

A diferencia de sus invitados, él prefería probar platillos típicos colombianos. Aunque Darío no detalló cuál era la comida favorita de Pablo Escobar, algunas de las preparaciones más famosas son las arepas, empanadas, el sancocho y la bandeja paisa.

Además, aseguró que durante los 12 años que trabajó con él como su chef personal, jamás vio que alguien se encargara de probar los alimentos de Pablo Escobar para corroborar que no estuvieran envenenados.

La comida favorita de Pablo Escobar eran los platillos típicos colombianos. (Foto: Unsplash)

“Durante el tiempo que le cociné nunca supe que alguien probara los platos primero, tal vez en la cárcel”, comentó, ya que entre 1991 y 1992, Pablo Escobar fue recluido en la penitenciaría La Catedral, en donde pasó menos de 13 meses antes de escapar.

Aunque, su paso por prisión no fue malo, pues el narcotraficante contaba con todas las comodidades: billar, jacuzzi, armas, droga, seguridad y hasta un chef personal, de acuerdo con la revista Proceso (se desconoce si este fue Darío Ramírez).

¿Qué pasó con el chef Darío Ramírez tras el asesinato de Pablo Escobar?

Tras su escape de prisión, Pablo Escobar se volvió uno de los hombres más buscados y luego de ser acorralado, el narcotraficante fue asesinado el 2 de diciembre de 1993.

Las versiones oficiales apuntan que el entonces comandante policial Hugo Aguilar, en compañía de agentes de las fuerzas de seguridad colombianas, fueron las responsables.

Tras estos hechos, el chef Darío Ramírez quedó desempleado y sin posibilidades de trabajar con alguien más: “cuando todo terminó no conocía a nadie y estaba viejo para que me contrataran”, tampoco tenía demasiados recursos.

Pablo Escobar fue asesinado en 1993. (Foto: Archivo) (Redes sociales)

“En la vida todo tiene un costo, el de él fue muy grande y el mío fue la carrera. Además, no tuve nada, las cosas que llegué a poseer las perdí en malos negocios”, comentó en la entrevista que concedió en 2005.

Desde entonces, no se ha tenido más información de quien fue el chef de Pablo Escobar; sin embargo, en aquella ocasión, compartió que él solo veía esta etapa como un momento más en su vida, en la que estuvo rodeado de lujos y la cual le permitió conocer a su esposa, quien era empleada en la Hacienda Nápoles.