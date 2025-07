Chef de Arturo Beltrán Leyva narra el día que murió el narcotraficante: ‘Se puso un chaleco de balas’

El chef Atanasio ‘Nacho’ Reyes no solo preparó la comida favorita de Arturo Beltrán Leyva, también estuvo con el narcotraficante el mismo día que fue asesinado.

El ‘Barbas’ estaba en una fiesta cuando un grupo de elementos del Ejército Mexicano arribó al sitio donde se inició una balacera y para protegerse, el capo se colocó un “chaleco con balas”, explicó el experto en gastronomía.

¿Qué pasó el día que mataron a Arturo Beltrán Leyva?

El chef de Arturo Beltrán Leyva contó en una entrevista para el pódcast Viviendoo la forma en la que vivió instantes antes de que iniciara la balacera en una de las residencias del narcotraficante, donde fue abatido.

‘Nacho’ Reyes fue solicitado por el narcotraficante mexicano para preparar la comida de una fiesta el 16 de diciembre de 2009, en Cuernavaca, Morelos.

'Nacho' Reyes era el chef personal de Arturo Beltrán Leyva. (Foto: Instagram @chefnachoreyes)

“Ya era diciembre, me pidió hacerle la fiesta y en enero me daba el dinero, era un personaje que irradiaba ese don que tienen ellos, era una buena persona, se preocupaba por los demás, prácticamente tenía una empresa porque hay niveles de trabajadores”, declaró.

El día de la reunión, los asistentes se llevaron una ‘sorpresa’ cuando un operativo del Ejército Mexicano llegó al lugar para detener a Arturo Beltrán Leyva, quien pidió al chef mexicano subirse a un vehículo con él para intentar escapar de la ‘narcoposada’ donde tocaron Los Cadetes de Linares.

“La última vez que lo vi a los ojos fue ese día (que fue abatido) me dijo ‘súbete’, pero para qué si no traía arma, él se subió a una Suburban negra, blindada, se puso un chaleco grandote de balas, una gabardina y otra vez me pidió subirme, afuera ya estaban los soldados listos para empezar la balacera (...) ‘como quiera compa’, fue lo último que escuché”.

Después de las primeras detonaciones, ‘Nacho’ Reyes subió al techo y en la carrera se rompió la pierna, por lo tanto, no pudo salir de la propiedad y fue detenido al día siguiente.

Arturo Beltrán Leyva fue abatido en 2009 por el Ejército Mexicano. (Foto: Especial)

“Salí corriendo al techo cuando empezó la balacera, si me iba con él creo que me hubieran matado, pero me agarraron los soldados, me torturaron (...) Cuando viví con él yo me levantaba, hacia el desayuno, no me tocaron épocas de guerra antes de ese día”, finalizó con el tema.

Ese mismo día Arturo Beltrán Leyva fue asesinado dentro de la propiedad luego de ser rodeado por militares. Se difundieron fotos del lugar de la balacera donde aparece el cadáver del ‘Barbas’ rodeado de billetes.

El líder del Cártel de los Beltrán Leyva murió un año después de que inició una guerra con el Cártel de Sinaloa, liderado por el ‘Chapo’ Guzmán.

¿Quién es el chef que cocinó para el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva?

El chef de Arturo Beltrán Leyva nació en Culiacán el 2 de mayo de 1972, pero antes de dedicarse a la preparación profesional de alimentos, estudió una licenciatura en Derecho.

Atanasio Reyes conoció al narcotraficante mexicano a los 23 años por recomendación de uno de sus amigos: "Cuando recién lo conocí me daba miedo, pero me dijo ‘estúdiele mucho, porque no hay otra cosa, sino luego va a andar arriba y abajo como yo’ (...) Yo estoy orgulloso de conocerlo porque nunca hice nada malo", contó para Viviendoo.

Así quedó parte de la propiedad donde fue asesinado Arturo Beltrán Leyva en 2009. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

‘Nacho’ Estudió gastronomía de 2003 a 2005, pero su gusto en la cocina surgió cuando era un niño, “hace 40 años”, cuando ayudaba con los mandados de un puesto de comida a la par que le enseñaron a preparar chicharrones.

Debido a su vinculación con el ‘Barbas’, fue a la cárcel por poco más de 7 años y al salir fundó el restaurante El Trapiche, donde actualmente vende la ‘Sopitas Arturo’, basada en la comida que era una de las favoritas del narco mexicano.

¿Qué había en la casa de Arturo Beltrán Leyva, según el chef que cocinó para el narcotraficante?

El chef mexicano ‘Nacho’ Reyes detalló lo que vio al momento de llegar a una de las propiedades del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien inició en el crimen organizado como ‘alumno’ de Amado Carrillo.

“Llegamos en el avión a una casa que tenía 3 cocinas, cancha de tenis, sala de cine, dos albercas, veo gente armada, un BMW de lujo, grande, una colección de Jaguar, coches de todo tipo, eran como 10 cuartos, en ese momento llegó él y me saludó”, declaró el experto en la cocina.