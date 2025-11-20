Estas son las pistas de la UIF sobre Ryan Wedding, exatleta olímpico buscado por narcotráfico

Subieron la recompensa por Ryan Wedding; el FBI ofrece 15 millones de dólares por él (Fotoarte: El Financiero / Créditos: FBI, IA Gemini).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó pistas en el caso de Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, acusado de liderar una de las redes de narcotráfico más violentas y sofisticadas del mundo.

La acción, coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, incluye el bloqueo de activos, el rastreo de sus operadores financieros y la identificación de sus empresas fachada. Por si fuera poco, la recompensa del FBI por Ryan Wedding aumentó a 15 millones de dólares.

Ryan Wedding, atleta de los Juegos Olímpicos está en la lista de los diez más buscados del FBI. (Fotos: X @FBI / Canadian Olympic Committee).

Las pistas de la UIF sobre su paradero en México

Las autoridades estadounidenses sospechan que el exatleta olímpico Wedding se oculta en México, donde sigue dirigiendo actividades criminales relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína, asesinatos y lavado de dinero.

La UIF, en colaboración con OFAC y FinCEN, identificó y bloqueó a nueve personas y nueve empresas vinculadas con él, presuntamente utilizadas para ocultar activos, lavar dinero y adquirir bienes de lujo.

Estados Unidos resaltó le impuso sanciones, mediante las que buscan desmantelar la red financiera y logística de James Wedding, más allá de su captura física.

La colaboración permitió identificar el uso de criptomonedas, empresas fachada, relojes de lujo, joyas y vehículos exóticos como mecanismos de ocultamiento de activos. Entre los señalados, destacan:

Edgar Aaron Vazquez Alvarado , alias El General , quien presuntamente lo protege en México y utiliza contactos en corporaciones policiales para localizar objetivos.

, alias , quien presuntamente lo protege en México y utiliza contactos en corporaciones policiales para localizar objetivos. Empresas mexicanas como VRG Energéticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V. , utilizadas como fachada financiera.

, utilizadas como fachada financiera. Miryam Andrea Castillo Moreno , esposa de Wedding, señalada de lavar dinero y apoyar operaciones violentas.

, esposa de Wedding, señalada de lavar dinero y apoyar operaciones violentas. Carmen Yelinet Valoyes Florez, ligada a redes de prostitución ‘de lujo’ en México y acusada de colaborar en el asesinato de un testigo federal.

Las autoridades mexicanas informaron que ya se integraron estos nombres a la Lista de Personas Bloqueadas y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República.

EU elevó a 15 mdd la recompensa por Ryan Wedding quien está prófugo y presuntamente se oculta en México. (Fotos: Departamento del Tesoro de Estaos Unidos)

¿Cómo opera la red criminal internacional de Ryan Wedding?

Según el Departamento de Justicia y el FBI, Wedding lideraba una de las organizaciones de narcotráfico más peligrosas del hemisferio occidental, con vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.

Su estructura criminal movía cada año hasta 60 toneladas de cocaína desde Colombia, pasando por México y California, hasta llegar a Canadá y otros puntos de Estados Unidos. Se estima que generaba más de mil millones de dólares anuales en ganancias ilícitas.

En Canadá, las autoridades detuvieron a al menos siete personas conectadas con la red, entre ellos el abogado Deepak Paradkar, acusado de facilitar sobornos, filtración de información y sugerir el asesinato de testigos. También fue detenido Atna Onha, de 40 años, cuya extradición a Estados Unidos fue solicitada.

La organización usaba compañías en Italia, Reino Unido, Canadá y México, además de plataformas como Diamond Tsar, LMJ Trading Ltd y Made In Italy Motorcycles, para lavar dinero y resguardar activos, incluyendo un Mercedes CLK-GTR valuado en 13 millones de dólares.

Los fiscales estadounidenses también imputaron a Wedding por ordenar el asesinato de un testigo federal en Medellín, Colombia, ejecutado de cinco disparos en enero de 2025, presuntamente para evitar su extradición.

Las autoridades reiteraron que Wedding es extremadamente violento, mide 1.90 metros, pesa alrededor de 110 kilos y podría estar protegido por cárteles mexicanos.