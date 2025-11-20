Zhi Dong Zhang, el chino ligado al CJNG y Cártel de Sinaloa, se declara inocente en EU

El ciudadano chino Zhi Dong Zhang, identificado por autoridades estadounidenses como presunto líder de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, fue extraditado desde México a Estados Unidos el 23 de octubre, según documentos difundidos por el Departamento de Justicia.

Zhang, también conocido por más de diez alias, incluidos “GG”, “Memo” y “Chino”, compareció ante el juez federal Clay H. Kaminsky, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue imputado por una segunda acusación formal. Durante la audiencia, se declaró inocente.

El acusado permanece bajo prisión preventiva. Antes de su traslado a Nueva York, las autoridades lo presentaron brevemente ante un tribunal del Distrito Sur de Texas, donde también enfrentó cargos abiertos en el Distrito Norte de Georgia.

Estados Unidos clasifica a Zhang como Objetivo Prioritario Consolidado (CPOT), categoría reservada para presuntos narcotraficantes de alto nivel.

¿Qué acusaciones enfrenta Zhang en Nueva York?

De acuerdo con la documentación del DOJ, Zhang enfrenta cargos por conspiración para la distribución internacional de cocaína, importación de cocaína, posesión con intención de distribución de cocaína y metanfetamina y delitos de lavado de dinero.

Los fiscales del Distrito Este de Nueva York señalaron que, desde 2016, el acusado operó una red con presencia en México y Estados Unidos. Las autoridades atribuyen a esa red múltiples decomisos, incluidos 46 kilogramos de cocaína, 58 de metanfetamina y casi siete de fentanilo.

La acusación también describe un entramado financiero basado en más de 100 empresas fantasma creadas con documentos falsificados, utilizadas para mover al menos 77 millones de dólares.

La fuente oficial no contiene información sobre presuntos vínculos comprobados de Zhang con cárteles mexicanos, aunque sí menciona que agentes federales lo relacionan “presuntamente” con actividades que habrían beneficiado al Cártel de Sinaloa y al CJNG.

‘Chino’ enfrenta acusaciones en Georgia

Los fiscales del Distrito Norte de Georgia atribuyen a Zhang negociaciones directas para entregar 11 kilogramos de cocaína y un kilogramo de fentanilo en 2022. También lo señalan como supervisor de operaciones para recoger ganancias en casas de seguridad y depositarlas en unas 170 cuentas bancarias vinculadas a más de 150 empresas.

¿Qué condena podría obtener Zhang?

Si un tribunal lo declara culpable, Zhang enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua. El DOJ subraya que una acusación no constituye prueba y que todo acusado se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario.