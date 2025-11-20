Pachuca vs. Pumas HOY: ¿A qué hora es el partido de Play-In para la Liguilla de la Liga MX?

Pachuca recibe a Pumas en la Serie B del Play In en el Apertura 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock, Liga MX).

Los Tuzos del Pachuca reciben a los Pumas de la UNAM en un duelo de eliminación directa correspondiente a la Serie B del Play-In del Apertura 2025, donde está en juego el camino hacia el último boleto disponible para la Liguilla.

Se trata de un encuentro con historia, intensidad y contraste de momentos: Pachuca llega en caída libre, mientras que Pumas arriba encendido tras cerrar con victorias clave. Además, será el debut en instancias definitivas del técnico argentino Esteban Solari, mientras que el entrenador Efraín Juárez vivirá su tercera participación en el Play-In de la Liga MX.

¿A qué hora es Pachuca vs. Pumas y dónde se juega?

El partido Pachuca vs. Pumas se disputará este jueves 20 de noviembre, en el Estadio Hidalgo, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Este duelo marcará el inicio oficial de la lucha por uno de los dos últimos boletos a los cuartos de final de la Liga BBVA MX.

Detalles del partido:

Partido : Pachuca vs. Pumas

: Pachuca vs. Pumas Instancia : Play-In – Serie B, Apertura 2025

: Play-In – Serie B, Apertura 2025 Fecha : Jueves 20 de noviembre de 2025

: Jueves 20 de noviembre de 2025 Hora : 19:00 hrs. (CDMX)

: 19:00 hrs. (CDMX) Sede: Estadio Hidalgo ‘Huracán’, Pachuca, Hidalgo

El ganador seguirá con vida y disputará, días después, el último boleto a la Liguilla, enfrentándose al perdedor de la Serie A (Tijuana vs. FC Juárez). Quien gane ese juego se clasificará como octavo lugar para enfrentar al Toluca, el líder general del torneo.

Pachuca vs. Pumas: ¿Cómo llegan los equipos?

Pachuca, ahora bajo el mando de Esteban Solari, llega con urgencias y dudas tras cerrar el torneo con cinco partidos sin ganar (tres derrotas y dos empates) y acumulando 216 minutos sin marcar. De hecho, terminaron en noveno lugar con 22 puntos, su peor posición del semestre, pese a haber sido líderes en cuatro de las primeras cinco jornadas.

Los ‘Tuzos’ apuestan a la experiencia de Enner Valencia, quien reportó al club tras jugar con Ecuador, además del potencial ofensivo de Luis Quiñones y Robert Kenedy. Solari adelantó una propuesta basada en intensidad y compromiso, ahora reforzada por la necesidad de ganar o quedar fuera.

Por su parte, Pumas llega encendido. Cerró el torneo con dos triunfos importantes: 4-1 ante Tijuana y 3-2 frente a Cruz Azul, tumbando al líder. Finalizó en décimo lugar con 21 puntos, su mejor posición en las últimas siete jornadas.

El equipo universitario aún evalúa la disponibilidad de Pedro Vite, quien jugó con Ecuador, aunque también estudiará los casos de Adalberto Carrasquilla y Jorge Ruvalcaba, que vienen de actividad internacional.

Este enfrentamiento será la sexta ocasión que se cruzan en eliminación directa, con historial equilibrado: Pumas ha avanzado en tres series y Pachuca en dos.

¿Qué pasa con el otro Play-In?

El otro duelo del Play-In (Serie A) enfrenta a Xolos (7) vs. FC Juárez (8), este jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas, en el Estadio Caliente de Tijuana.

Desde la implementación del Play-In, en los cuatro torneos anteriores siempre avanzaron los equipos que finalizaron en posiciones 7 y 8, los mismos que disputan esta Serie A.