Sheinbaum responde a presión de EU por agentes de la CIA: ‘Operativos contra el crimen son de México’

EU propuso que agentes de la CIA acompañen a soldados mexicanos en los operativos para desmantelar narcolaboratorios.

Los operativos contra cárteles del narcotráfico “se realizan solo con elementos mexicanos”, fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la presión para aceptar la ayuda de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

“Nos han ofrecido que elementos de algunas agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir al crimen organizado. Siempre hemos dicho que no“, comentó en su ‘mañanera’ desde el Estado de México este viernes 16 de enero.

La presidenta Sheinbaum remarcó que la propuesta de México a Estados Unidos es la de aumentar la cantidad de información que se comparte para combatir a los cárteles del narcotráfico, declarados como organizaciones terroristas por Donald Trump.

Sheinbaum agregó que como parte de la ‘alianza’ con el vecino del norte, fuerzas de seguridad mexicanas solicitan a veces equipo de vigilancia a Estados Unidos “bajo ciertas condiciones” .

“Se va a hacer este operativo, ¿nos pueden apoyar con este equipo? Se ha hecho desde antes que llegáramos (al Gobierno). Es un tipo de colaboración que es importante", dijo.

Entre el equipo que EU comparte con México están drones usados para localizar cargamentos de precursores químicos que son empleados para la producción de drogas. Sin embargo, estos drones tienen dificultades para detectar laboratorios de fentanilo debido a que están en zonas urbanas y emiten menos rastros químicos.

¿Qué sabemos de la nueva propuesta de EU para enviar soldados a México?

El New York Times publicó que “altos niveles de Gobierno” de Estados Unidos renovaron su presión sobre la administración de Claudia Sheinbaum para permitir que fuerzas estadounidenses participen en operativos contra el narcotráfico en suelo mexicano.

De acuerdo con el diario, la nueva propuesta es que agentes de la CIA o fuerzas especiales de EU acompañen a militares mexicanos en los operativos y les den apoyo con “datos de inteligencia y consejos”.

El interés número 1 en esta propuesta es la destrucción de laboratorios de fentanilo, una droga que causó la muerte de cerca de 250 mil estadounidenses entre 2021 y 2023 y que fue declarada como un arma de destrucción masiva por el presidente Trump.

Sheinbaum reconoció que el presidente Trump insistió en su idea de mandar tropas de EU a México en su llamada del lunes 12 de enero. (Fotoarte El Financiero)

Sheinbaum pide ‘respeto mutuo’ a Departamento de Estado

La ‘molestia’ de la presidenta Sheinbaum fue provocada por un comunicado del Departamento de Estado quien reclamó más resultados, esto en una llamada entre Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“Estados Unidos dejó claro que un progreso gradual frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable. Los próximos contactos bilaterales requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas”, dijo.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum defendió que su Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, sí ha dado resultados tangibles en el combate contra el tráfico del fentanilo.

“Respeto mutuo es tener confianza. Estamos trabajando bien, nos coordinamos; responsabilidad compartida, a ellos también les toca una parte, la parte de una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas de jóvenes en Estados Unidos. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas puede resolverse sólo de este lado de la frontera", apuntó.

Con información de EFE