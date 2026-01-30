¿Quién atacó a balazos a legisladores de MC? Esta es la línea de investigación, según García Harfuch

El pasado miércoles 28 de enero, dos diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MC) fueron atacados a balazos en Sinaloa cuando salía de la Cámara de Diputado estatal; según las autoridades federales, un grupo del crimen organizado, establecido en esa entidad, estaría detrás de la agresión.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó avances en la investigación sobre el ataque armado contra los diputados Sergio Torres, quien reporta un estado de salud de “grave” y que permanece en quirófano, y Elizabeth Montoya.

La diputada está bien de salud y “fuera de peligro”, aunque, según el gobierno estatal, “necesita que le hagan una serie de operaciones”.

¿Quién atacó a balazos a legisladores de MC?

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que el ataque contra los diputados de MC fue perpetrado por una facción del grupo criminal conocida como ‘Los Chapitos’, vinculada al Cártel de Sinaloa.

“Tenemos avances en la investigación. Estamos trabajando directamente en el gabinete de seguridad, las instituciones del gobierno federal, fue una célula (facción) de ‘Los Chapitos’ y vamos a dar a conocer avances pronto”, afirmó el funcionario durante la conferencia matutina presidencial desde Tijuana.

El funcionario se refirió así al ataque ocurrido el miércoles contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, cuando salían de la Cámara de Diputados local, y debido al cual el legislador se encuentra aún en estado grave y la legisladora perdió un ojo.

García Harfuch señaló que el caso es atendido de manera directa por el gabinete de seguridad federal, en coordinación con autoridades locales, como parte de las acciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Agregó que ambos legisladores cuentan ya con seguridad. Además de los legisladores, hay otra persona herida y se trata de un escolta que repelió la agresión y se reporta estable.

Despliegan operativo tras ataque a diputados

El jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gabinete de Seguridad federal “atiende” el ataque armado contra los diputados locales y afirmó que existe coordinación con el gobierno estatal para esclarecer los hechos.

Además, resaltó que fuerzas de seguridad detuvieron a presuntos responsables del ataque contra Sergio Torres, presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, y la diputada Elizabeth Montoya.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, el despliegue de un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

La Secretaría de la Defensa de México (Defensa) envió el jueves a mil 600 agentes a Sinaloa para reforzar la seguridad en la región.

Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de mil 800 muertos y más 2 mil 400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Con información de EFE