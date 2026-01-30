Salpica a Los Chapitos el ataque a disputados de MC y secuestro de 10 ingenieros de Viszla Silver

Omar García Harfuch afirmó que una célula de Los Chapitos está detrás del ataque contra los diputados de MC. (Fotoarte: El Financiero)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que una célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Iván Archivaldo Guzmán, estaría detrás del ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

“Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente en el Gabinete de Seguridad, fue una célula de Los Chapitos”, confirmó García Harfuch durante una conferencia de prensa.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló el 29 de enero que existen personas detenidas por el atentado contra los legisladores de MC, aunque las autoridades no precisaron el número de arrestos.

¿Cuál es el estado de salud de Sergio Torres y Elizabeth Montoya tras el ataque en Culiacán?

Minutos después del ataque registrado el 28 de enero en Culiacán, Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, considerada clave para preservar su vida.

Sergio Torres se reporta en estado delicado, mientras que Elizabeth Montoya Ojeda se recupera de una lesión que le provocó la pérdida de un ojo, informó el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.

El 29 de enero, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Sergio Torres fue trasladado a otra clínica para dar seguimiento a su recuperación.

En ambos casos, los hospitales donde permanecen internados los legisladores de MC cuentan con resguardo de corporaciones de seguridad, entre ellas la Policía Estatal, el Ejército y la Marina.

Hasta el momento, las autoridades no determinan el móvil del ataque. No obstante, la presidenta del Congreso de Sinaloa, Teresa Guerra Ochoa, declaró en entrevista con Imagen que el legislador Sergio Torres solicitó mayor protección debido a amenazas previas.

¿Los Chapitos también estarían vinculados al secuestro de trabajadores de Vizsla Silver?

Otro de los hechos que genera preocupación en Sinaloa es el presunto secuestro de 10 ingenieros de la minera canadiense Vizsla Silver, quienes desaparecieron el 24 de enero en el municipio de Concordia.

García Harfuch indicó que en esa zona opera una célula de Los Chapitos y que las autoridades ya identificaron a uno de los líderes criminales que actúa en la región, aunque no confirmó su participación directa en el secuestro masivo.

El funcionario descartó que la empresa minera recibiera amenazas previas que expliquen la privación ilegal de la libertad de sus trabajadores. No obstante, precisó que el Gabinete de Seguridad participa en la investigación para esclarecer el caso y localizar a las víctimas.

“Todo el Gabinete de Seguridad no vamos a parar en su búsqueda (...). Fue en el área de Concordia el 24 de enero (...). No había habido una amenaza ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y estamos en su búsqueda”, puntualizó.