‘Motor’ de Pemex se ahoga: Apoyo federal no basta para recuperar grado de inversión, alerta Fitch

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha alcanzado prácticamente el límite de mejora posible en su calificación crediticia bajo el actual esquema de apoyo gubernamental, lo que dificultaría que la empresa recupere el grado de inversión en el corto plazo, señaló en entrevista Adriana Eraso, analista líder en Fitch Ratings.

De acuerdo con la especialista, las acciones emprendidas por el gobierno mexicano desde finales de 2024 han sido consistentes con lo que la agencia esperaba ver por parte del accionista mayoritario de Pemex, sin embargo, ese respaldo ya se encuentra cerca de su máximo alcance en términos de impacto positivo sobre la calificación de la empresa.

Eraso subrayó que, pese a la percepción extendida en el mercado de que Pemex está “a un paso” de recuperar el grado de inversión, ese escenario no es realista en el horizonte inmediato.

La petrolera se mantiene a un escalón del grado de inversión, pero no por una mejora estructural de sus métricas financieras, sino por el apoyo extraordinario del gobierno federal.

Para que la calificación pudiera avanzar más, sería necesaria una garantía explícita del Estado sobre al menos 75 por ciento de la deuda total de Pemex, o bien una mejora en la calificación soberana de México, condiciones que actualmente no se vislumbran.

Asimismo, la reciente vuelta de Pemex a los mercados financieros fue interpretada por Fitch como una operación orientada a mejorar el perfil de vencimientos y la liquidez, más que como un cambio estructural en su nivel de apalancamiento. La deuda emitida no cuenta con garantía gubernamental, por lo que no contribuye al umbral requerido para un ajuste al alza en la calificación.

La analista explicó que una garantía explícita del gobierno implicaría integrar de facto la deuda de Pemex al balance del soberano como un pasivo contingente más relevante, lo que podría presionar negativamente la calificación de México.

Retos de Pemex en 2026: producción de crudo y deuda con proveedores

Otro de los focos de atención para la agencia es la creciente deuda con proveedores. Adriana Eraso advirtió que el impago a proveedores ya está teniendo efectos indirectos relevantes, ya que muchos contratistas han detenido operaciones por falta de capital de trabajo y acceso a financiamiento bancario, lo que comienza a reflejarse en un mayor deterioro operativo.

Fitch ya observa una tendencia a la baja en la producción de crudo, con niveles preliminares por debajo de 1.6 millones de barriles diarios, así como riesgos de mayores costos si Pemex debe recurrir a contratos más caros para sustituir servicios interrumpidos.

En cuanto al desempeño operativo de 2025, la agencia señaló que la menor producción implica una reducción del EBITDA, debilitando las métricas de generación de caja, liquidez y apalancamiento.

Aunque parte de la caída en exportaciones es consistente con la política energética del gobierno, orientada a destinar la producción a la refinación doméstica con un objetivo cercano a 1.8 millones de barriles diarios, Fitch continuará evaluando la tendencia trimestre a trimestre. Una caída más pronunciada podría llevar a una nueva revisión a la baja de la calificación ‘stand alone’ de Pemex.

Hacia adelante, Fitch considera que 2026 podría convertirse en un año bisagra para Pemex, en función de cómo se implementen la reforma energética y los nuevos esquemas de contratos mixtos y asociaciones con el sector privado.