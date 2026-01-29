De petroleros a cineastas: Pemex gastó 44 mdd en películas con Andrés García y Sergio Mayer en los 2000

Andrés García es uno de los múltiples protagonistas de las películas de Pemex. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Imagen generada con Chat GPT)

¿Son dignas de una nominación a los Premios Oscar? Durante la década de los 2000 inició un proyecto donde Pemex contrató a Andrés García y diferentes famosos para grabar películas, las cuales costaron más de 40 millones de dólares.

La empresa Petróleos Mexicanos contrató a Sergio Mayer, Polo Ortín, Lis Vega (exparticipante de La Granja VIP) y más para aparecer en las producciones cinematográficas creadas especialmente para los trabajadores de las instalaciones de Pemex.

Y aunque fueron proyectadas en cines móviles, todavía es posible encontrar algunas de ellas para así ver a los famosos de telenovelas mexicanas tratar temas relacionados con los hidrocarburos de manera dramática.

Sergio Mayer apareció en las películas de Pemex para la capacitación de los empleados. (Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscurio)

¿Cómo son las películas de Pemex con Andrés García, Sergio Mayer y otros actores?

Sergio Mayer, exintegrante de Solo para mujeres, y Andrés García son dos de los muchos nombres de actores famosos dentro de las películas producidas por Pemex.

En todas ellas se reflejan, de manera dramatizada, diferentes escenarios posibles a los cuales se enfrentan los trabajadores en las distintas áreas de la empresa, desde la extracción, manejo, trato y transporte de los hidrocarburos.

También fueron utilizadas para promover entre los empleados el uso de equipo de seguridad, como guantes, casco o calzado especial. La cinta, con un promedio de una hora de duración, finaliza con un mensaje de reflexión, consejo o solicitud a los trabajadores de Pemex.

Las películas mexicanas se proyectaron a través de unidades móviles de la empresa Cinetransformer, que compartió algunos de los títulos de las producciones que fueron transmitidas durante 6 años y son los siguientes:

Desafío ambiental

Exploración con seguridad

Héroes de la seguridad

Seguridad fuera del trabajo

Sustentabilidad dentro del negocio

Una historia de petróleos

Andrés García y Sergio Mayer fueron unos de los actores que participaron en las películas para los trabajadores de Pemex. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

¿Cuánto costaron las películas de Pemex?

Pemex contrató a Andrés García, protagonista de Pedro Navaja, a Sergio Mayer (actor y político reconocido) y a otros famosos reconocidos por su trayectoria artística.

Y como trabajo es trabajo, la empresa de hidrocarburos tuvo que pagar por la participación de los actores y la realización de la producción.

De acuerdo con El Universal, se hicieron 18 películas con un gasto promedio de 31 millones de pesos cada una de ellas, que en su momento dio un total de 44 millones de dólares (actualmente serían alrededor de 32 millones 390 mil pesos).

Al año se hicieron tres producciones dedicadas a los trabajadores para la capacitación de los distintos trabajos en la empresa Pemex.

¿Qué actores salieron en las películas de Pemex?

Diferentes generaciones de actores participaron en las películas mexicanas de Pemex, desde Rosa Gloria Chagoyán, conocida por su papel de ‘Lola la trailera’, hasta Sherlyn, quien en la década de los 2000 era una actriz juvenil.

Esta es la lista de actores compartida por Cinetransformer y por medios de comunicación: