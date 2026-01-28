Así fue el ataque a Lamberto Quintero: ‘Murió con sombrero, le daba vergüenza que lo vieran pelón’

Un día 28 de enero —¡cómo me hiere esa fecha!— un corrido recuerda a Lamberto Quintero, un famoso narcotraficante identificado como el tío de Rafael Caro Quintero. Detrás de la canción, hay una historia de venganza entre dos familias que inició por un malentendido.

Además del corrido ‘Lamberto Quintero’, la vida del capo fue inmortalizada por Antonio Aguilar en un par de filmes.

Antonio tuvo el papel protagónico de la película Lamberto Quintero (1987); más tarde volvió a las pantallas con Pepe Aguilar con El hijo de Lamberto Quintero (1990).

A 50 años de distancia, la muerte de Lamberto Quintero permanece en expedientes incompletos, versiones contradictorias y memoria colectiva. Entre tanta ficción, ¿qué sabemos realmente sobre lo ocurrido aquel 28 de enero de 1976 en El Salado?

Antonio Aguilar protagonizó 'Lamberto Quintero' (1987). (Foto: 'Lamberto Quintero').

¿Qué ocurrió el 28 de enero de 1976 en El Salado?

De acuerdo con información publicada por Proceso y reconstrucciones periodísticas de la época, Lamberto Quintero fue objeto de dos ataques el mismo día. El primero ocurrió a varios kilómetros de la comunidad de El Carrizal, donde se registró un tiroteo que dejó una persona muerta, cuyo cuerpo fue abandonado cerca de El Salado.

Horas después, ya en esta última comunidad, Lamberto Quintero fue acribillado. Las autoridades confirmaron oficialmente dos muertos y un herido.

Versiones periodísticas citadas por Proceso señalaron que Quintero fue trasladado aún con vida a la clínica Santa María, en Culiacán, pero no sobrevivió a los impactos de rifles AR-15 que lo alcanzaron por la espalda.

Las versiones sobre la muerte de Lamberto Quintero

El corrido de Lamberto Quintero describe que el capo fue atacado “platicando con su novia / él estaba descuidado”; sin embargo, el libro La muerte de Lamberto Quintero, del periodista José María Figueroa Díaz, aclara que las cosas fueron un poco diferente, según varios testimonios de testigos.

Una versión más detallada en su reportaje sostiene que Lamberto no iba a visitar a una pareja, sino que se dirigía a supervisar trabajos agrícolas en su rancho El Varal, acompañado de su sobrino Miguel. Desde la salida de Culiacán notaron que eran perseguidos por una camioneta.

El enfrentamiento inicial ocurrió en la zona de Alto Grande, donde resultó gravemente herido David Manuel Otáñez Lafarga, ‘El Chito’, integrante del clan Lafarga. Lamberto abandonó su camioneta y se refugió en El Salado, donde más tarde recuperó el vehículo y se estacionó frente al restaurante El Colonial, propiedad de doña Chelo.

Lamberto Quintero fue enterrado en el panteón Jardines del Humaya. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM (Juan Carlos Cruz)

Según este relato, un Ford LTD blanco pasó lentamente frente al lugar y regresó. Al abrir fuego, Lamberto recibió tres impactos en el costado izquierdo y la femoral, cayendo muerto fuera del vehículo. Doña Chelo declaró al periodista que el capo murió con sombrero:

“Lamberto hubiera matado a quien se atreviera a quitarle el sombrero, ¿sabe por qué?, era calvo, y le daba vergüenza que lo vieran pelón; por eso no se despojaba del sombrero. Por eso murió asido a su sombrero; la vergüenza le acompañó hasta su final.”

El conflicto entre los Quintero y los Lafarga

Según la investigación de José María Figueroa Díaz, los Quintero, originarios de Badiraguato, eran descritos como descendientes de revolucionarios y contaban con una historia de poder político y obras benéficas en la región. Los Lafarga, procedentes de San Ignacio, habían sido caciques locales cuya fortuna derivó primero del contrabando de oro y después del narcotráfico.

El conflicto no inició por el control del narcotráfico, sino por una cadena de venganzas derivadas de un pleito previo entre las bandas de los Payán y los Vega. Lamberto Quintero quedó involucrado “de carambola” tras ser acusado de proteger a enemigos de los Lafarga.

Todo tuvo su origen en una serie de hechos ocurridos a finales de 1975, derivados de un malentendido en la vía pública, cuando Ramón ‘El Yuco’ Otáñez Lafarga, miembro del clan Lafarga, conversaba con un agente judicial y Macario Payán atacó al policía por viejos agravios. Al creer que el ataque iba dirigido contra él, Otáñez Lafarga respondió y mató a Payán.

Días después, 'El Yuco’ fue asesinado cerca de la Central Camionera de Culiacán, y su muerte fue atribuida por los Lafarga a Lamberto Quintero, a quien acusaron de proteger y financiar a Pedro Páez, aliado de los Payán.

Esa acusación llevó al clan Lafarga a concentrar su persecución en Lamberto Quintero, lo que desembocó en los enfrentamientos armados de enero de 1976.

La violencia posterior: La balacera del 30 de enero

La muerte de Lamberto Quintero no cerró el conflicto. El 29 de enero de 1976 fue sepultado en el panteón Jardines de Humaya. Un día después, durante el cortejo fúnebre de 'El Chito’, se produjo una nueva balacera en el cruce de Andrade y Ramón Corona, en Culiacán.

La cobertura de El Debate de la época documentó una hora de ráfagas de metralla, con un número indeterminado de heridos y el cuerpo de Héctor Caro Quintero, sobrino de Lamberto, como el único cadáver visible en el lugar. Versiones de ese entonces hablaron de hasta 20 muertos, trasladados en camionetas.

El fuego cruzado alcanzó a civiles: una niña de 12 años recibió tres impactos y un peatón fue herido en una pierna. Las autoridades, de manera oficial, solo admitieron un muerto y cuatro heridos.

El corrido de Lamberto Quintero, con su última estrofa —“recuérdales que a Lamberto / nunca se podrá olvidar”—, consolidó su lugar en el imaginario regional, aunque los hechos documentados muestran una violencia que trascendió cualquier relato épico.