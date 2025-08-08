Caro Quintero denuncia aislamiento extremo e incomunicación: ‘Está en riesgo su cordura’

Rafael Caro Quintero fue extraditado a EU para responder en ese país por la muerte del agente de la DEA, Enrique 'Kiki' Camarena.

Rafael Caro Quintero se sumó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán al denunciar aislamiento y falta de comunicación al estar detenido en una cárcel de Estados Unidos.

A través de una carta, Mark DeMarco, abogado de Caro Quintero, expuso que en la prisión de Nueva York se cometen medidas para vulnerar la integridad física y emocional de su cliente.

“El señor Quintero está esencialmente confinado a una pequeña celda sin ventanas. Permanece solo en esta celda durante 23 horas al día de lunes a viernes; los fines de semana, está confinado las 24 horas del día y no se le permite hacer ningún ejercicio”, dice parte de la misiva.

Dicho documento está dirigido al juez Frederick Block y asegura que la fiscalía de Estados Unidos no ha expuesto ningún argumento válido para mantener “aislado del mundo” al capo.

Caro Quintero está incomunicado de su familia en México, dice abogado

Mark DeMarco explicó que a partir de la presentación de Rafael Caro Quintero en la corte de Brooklyn, en Nueva York, fue enviado al Centro Metropolitano de Detención.

Desde entonces perdió todo contacto con sus familiares en México, a quienes solo ha llamado por teléfono en dos ocasiones y de forma breve.

Las únicas visitas que recibe son de sus abogados, pero no de investigadores de su caso, según la denuncia del defensor.

“Los riesgos por un confinamiento solitario tan extremo, para su bienestar y por su cordura, son terribles”, agrega Mark De Marco.

Así vive Rafael Caro Quintero en una prisión de EU

La misiva enviada por DeMarco describe también como vive Rafael Caro Quintero su estancia en una prisión de Estados Unidos.

El exlíder del Cártel de Sinaloa está confinado a una pequeña celda sin ventanas donde está solo de lunes a viernes.

“Sus comidas son entregadas por una rendija en la puerta, y come solo. La luz siempre está encendida. Con un aire acondicionado errático, muchas veces carece de ropa suficiente o sábanas para evitar el frío”, indica el documento.

Finalmente, DeMarco solicita que al no haberse presentado acusaciones relacionadas con terrorismo, se permita al fundador del Cártel de Guadalajara tener menos restricciones durante su estancia en la prisión.

EU no pedirá pena de muerte contra Rafael Caro Quintero

Hace unos días, el Departamento de Justicia de EU dio a conocer que Rafael Caro Quintero libró la pena de muerte ante las autoridades de ese país.

“Estimado Juez Block: El gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la Corte y a la defensa que el Fiscal General ha autorizado y ordenado a esta Fiscalía no solicitar la pena de muerte contra el acusado Rafael Caro Quintero”, dice el documento.

‘El Narco de narcos’ está acusado de narcotráfico, organización criminal, uso de armas de fuego y el asesinato del agente especial de la DEA Enrique Camarena Salazar, conocido como ‘Kiki’ Camarena.

Este último caso fue el principal motivo por el que EU solicitó la extradición del capo mexicano de 72 años tras su recaptura, hasta que finalmente se realizó el proceso en febrero de este año.