México planea invertir 5.6 billones de pesos en obra pública hasta 2030

Los proyectos de energía recibirán cerca de 50% de los 5.6 billones de pesos que el Gobierno de Sheinbaum contempla para inversiones en este sexenio.

México invertirá 5.6 billones de pesos (323 mil millones de pesos) en obras públicas hasta 2030, la mayor parte en el sector energético, explicó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum este martes 3 de febrero.

La inversión, que busca estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto hasta en 3 por ciento, se centrará en ocho sectores, entre ellos energía, ferrocarriles, carreteras y puertos.

Edgar Amador detalló que solo para 2026, se contempla una inversión en infraestructura por 2.5 por ciento el valor del PIB de México gracias a un aumento en el gasto para estos proyectos por 722 mil millones de pesos.

De acuerdo con Hacienda, la distribución por sector de los 5.6 billones de pesos del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar se hará de la siguiente manera:

Energía: 54.15 por ciento.

54.15 por ciento. Trenes: 15.63 por ciento.

15.63 por ciento. Carreteras: 13.93 por ciento.

13.93 por ciento. Salud: 6.48 por ciento.

6.48 por ciento. Puertos: 6.23 por ciento.

6.23 por ciento. Agua: 2.83 por ciento.

2.83 por ciento. Educación : 0.34 por ciento.

: 0.34 por ciento. Aeropuertos: 0.04 por ciento.

Amador adelantó que estos proyectos serán supervisados por un nuevo Consejo de Planeación Estratégico de la Inversión, encabezado por la presidenta Sheinbaum, que “dará seguimiento a los proyectos: Cómo va el avance físico; cómo va el avance financiero; en dónde está atorado”.

México enviará en los próximos días una iniciativa de ley al Congreso de la Unión (de mayoría de Morena) para articular los vehículos de inversión para los proyectos, detalló el secretario de Hacienda.

¿Cuándo se presentará el plan de inversiones para Pemex?

La mayor parte de la inversión será pública y otra parte será mixta, afirmó Claudia Sheinbaum. La presidenta adelantó que las inversiones se irán presentando en una serie de conferencias. Por ejemplo, mañana 4 de febrero se presentarán inversiones en Pemex; la próxima semana, proyectos sobre gas, y en marzo, colaboraciones con la Iniciativa Privada.

Los proyectos incluirán empresas mixtas en las que el Estado tendrá una participación mayoritaria, a diferencia de las Asociaciones Público-Privadas que había en el periodo neoliberal, aclaró Jorge Mendoza, director de Banobras. El Gobierno de México definirá las reglas de operación para empresas mixtas.