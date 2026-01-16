Los contrastes de la inversión en México

A un año de que inició el Plan México, como eje de desarrollo industrial y regional, hay señales contrastantes en términos de la inversión productiva en el país.

El jueves pasado, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que Pilgrim’s Pride, empresa global en producción de pollo, invertirá mil 300 millones de dólares entre 2026 y 2030 para la modernización de sus plantas en diversos estados del país, como parte del Plan México.

Un día antes, el presidente y director general de la automotriz General Motors de México anunció una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en sus operaciones locales de manufactura.

Sobre ambos anuncios de inversión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el Plan México avanza e informó que, hasta ahora, el portafolio de inversiones alcanza los 293 mil millones de dólares a nivel nacional.

“Estos mil 300 millones de dólares de Pilgrim’s están en ese portafolio, así como la inversión que anunció ayer –el miércoles– General Motors por mil millones de dólares. Entonces, esta semana nada más tenemos dos mil 300 millones de dólares”, explicó.

El portafolio cercano a los 300 mil millones de dólares incluye inversiones nuevas, en planeación e iniciadas que se habían detenido de administraciones anteriores, según la Secretaría de Economía.

Si bien no es menor el monto del portafolio de inversiones privadas, la meta del Plan México sobre la inversión total respecto al PIB está lejos de ser realidad.

La meta 2 del Plan México es “elevar la proporción de inversión respecto al PIB” por arriba de 25 por ciento a partir de 2026 y por arriba de 28 por ciento en 2030.

Sin embargo, la inversión disminuyó de 24.8 por ciento del PIB en el tercer trimestre de 2024 a 22 por ciento del PIB en el mismo periodo de 2025.

No sólo no se mantuvo la proporción de inversión respecto al PIB, sino que se perdió lo que se había ganado en dos años.

Esta semana el INEGI informó que, en octubre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la formación bruta de capital fijo, que mide el comportamiento de la inversión en activos fijos, se incrementó 0.9 por ciento respecto al mes previo, en términos reales.

Por el contrario, a tasa anual –comparado con octubre de 2024– disminuyó 5.8 por ciento y acumuló 14 meses consecutivos en contracción.

Con cifras originales o sin ajuste estacional, la también llamada inversión fija bruta, que mide la capacidad productiva de la economía, registró una caída de 7.4 por ciento anual en el acumulado de 2025 hasta octubre.

Por tipo de componente, la inversión privada observa una reducción de 4.9 por ciento contra el periodo enero-octubre de 2024, pero la inversión pública acumula un desplome de 20.2 por ciento.

El 90 por ciento de la inversión en el país proviene del sector privado, por lo que “fortalecer la certeza jurídica es fundamental para evitar que se desincentive”, señaló el observatorio económico México, ¿cómo vamos? en un reporte especial sobre el primer año del Plan México.

“Si bien la contracción de la inversión pública era esperada por la finalización de los megaproyectos del sexenio pasado y los esfuerzos de consolidación fiscal, la contracción de la inversión privada es preocupante”, destacó.

Más aún, el cumplimiento de la meta de inversión “es fundamental para posicionar a México entre las 10 economías más grandes del mundo (meta 1), generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura avanzada y sectores estratégicos (meta 3) y aumentar en 15 por ciento el contenido nacional en las cadenas globales de valor (meta 5)”.

En el mismo sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al analizar los resultados del Plan México a un año de su lanzamiento, concluye que “el capital privado será fundamental en la implementación del Plan”, por lo que “el gobierno federal debe generar un clima propicio con predictibilidad y certidumbre”.

Desde su perspectiva, “el éxito del Plan México dependerá de la capacidad del gobierno para generar confianza, certidumbre jurídica y un entorno predecible para los inversionistas”.

Por lo pronto, si no se atraen más inversiones y no se incrementa la proporción de inversión respecto al PIB, será cuesta arriba impulsar la economía nacional y generar empleos de calidad, como lo pretende el Plan México, entre otras metas a largo plazo para el desarrollo del país.